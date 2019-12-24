Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ankara Tuzluçayır'da boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldürmekten yargılanan sanık Şükrü Şengül hakkında savcılık, "kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 15 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Ankara'nın Tuzluçayır semtinde 18 Şubat'ta Döndü Şengül’ü katleden Şükrü Şengül’ün yargılandığı davanın 2’inci duruşması Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Döndü Şengül’ün kardeşleri, avukatları ve Eşitlik Platformu üyesi kadınlar, sanık Şükrü Şengül ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, Döndü Şengül’ün kardeşi Sinan Evren tanık olarak dinlendi. Sinan Evren, kardeşi Döndü Şengül’ün, Şükrü Şengül tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini söyledi. "Olayın yaşandığı gün orada değildim. Olay bittikten sonra geldiğimde kardeşimin cansız bedeni ile karşılaştım. Kavga ettikleri zaman sürekli gider Şükrü ile konuşurduk, 'yapmayın, etmeyin' derdik. Ama olmadı. Şikayetçiyim” dedi.

SANIKTAN "İLİŞKİSİ VARDI" İDDİASI

Savunmasını yapan sanık Şükrü Şengül ise Döndü Şengül'ün Özcan diye bir erkekle ilişkisi olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Ardından söz alan müşteki avukatı Müjde Tozbey, sanık Şükrü Şengül’ün duruşmanın başından beri Döndü’yü "tasarlayarak öldürmediğini" iddia ettiğini belirtti. Tozbey, "Ama bizler başından beri Şükrü Şengül’ün, Döndü’yü tasarlayarak öldürdüğünü belirttik. Sanığın Döndü’yü öldürdüğü yerin kamera kayıtlarını aldık ve sanığın Döndü’yü öldürmeden saatlerce önce bakkalın önünde durduğunu ve Döndü geldiği zaman öldürdüğü kamera kayıtlarında mevcut. Bu kamera kayıtlarında aldığımız CD’lerin dosyaya girmesini de talep ediyoruz" dedi.

SANIK KIZINA CİNSEL İSTİSMARDAN CEZA ALMIŞ

Şükrü Şengül’ün kendi çocuğuna cinsel istismar davasından "iyi hal indirimi" verilmeden 30 yıl ceza aldığını da hatırlatan Avukat Tozbey, "Sanığın cinsel istismar davasında Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosyasının bu dosyaya eklenilmesini talep ediyoruz" dedi. Avukat Tozbey, sanığın, "Döndü’nün kendisine iftira attığını, borçları olduğu için öldürdüğü" iddialarına da atıf yaparak, "Ama 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bu iddiaların hepsi çürütüldü" dedi.

ŞİDDET VE TEHDİT

Müşteki avukatlarının taleplerinin ardından, savcı mütalaasında, "Şükrü Şengül’ün ve Döndü Şengül’ün aralarında bir takım anlaşmazlıkların olduğunu ve maktul Şengül’ün kızına yönelik cinsel istismardan kaynaklı evi terk edip ailesinin yanına yerleştiğini, sanık Şükrü Şengül’ün maktulü sürekli arayıp ölümle tehdit ettiğini; olayın yaşandığı sabah Şükrü Şengül’ün kızını okula bırakan Döndü Şengül’ü beklediğini ve yakınına giderek öldürdüğünü” aktardı.

Savcı, mütaalasında Şükrü Şengül’ün TCK’nın 82’inci maddesi uyarınca “kasten ve tasarlayarak adam öldürmekten” cezalandırılmasını, tutukluluğu göz önünde bulundurulmadan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı etmesini talep etti.

Savcı mütalaasının ardından sanık avukatları esas savunma için süre talebinde bulundu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti duruşmayı 15 Ocak 2020 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Döndü Şengül eşi Şükrü Şengül tarafından sürekli fiziksel şiddete maruz bırakıldığı için ayrılmak istedi. Sürekli ölüm tehdidine maruz kalan Döndü Şengül, Şükrü Şengül’ün 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. 3 Ocak 2018 tarihinde Şükrü Şengül hakkında şikayette bulunan Döndü Şengül boşanma davası açtı. Bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Şükrü Şengül, 18 Şubat’ta 5 aylık hamile olan Döndü Şengül'ü öldürdü. Şükrü Şengül, çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında 30 yıl hapis cezası alırken, ayrıca Döndü Şengül’ü öldürmekten de yargılanıyor. (Ankara/EVRENSEL)

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