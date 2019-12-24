24 Aralık 2019 14:22

Adalar Kaymakamlığından itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Abant Tabiat Parkı'ndaki atlar

Fotoğraf: DHA

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    Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusunun bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

    Kaymakamlık, faytoncuların kullandığı 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesi üzerine, atların sahipleri hakkında bugün saat 15.00'te Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunacak.

    NE OLMUŞTU?

    Adalar'da geçen hafta, 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atlardan 81'i, ruam hastalığının tespit edilmesi üzerine itlaf edilmiş, İstanbul Valiliği de Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu. (HABER MERKEZİ)

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