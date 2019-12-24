Adalar Kaymakamlığından itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş: Melih Gökçek dönemi için imar dosyası hazırlıyoruz

Mansur Yavaş, daha önce Sinan Aygün'e "Bir okul yap" denildiğini, Aygün'ün o okulu da yapmadığını belirtti. Yavaş, Melih Gökçek dönemine dair de bir dosya hazırladıklarını söyledi.