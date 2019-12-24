Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek

Hakkındaki soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos'ta görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala Hicran Berna Ayverdi’nin aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim’de tutuklandı. Mızraklı hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

SEGBİS İLE KATILMASI BEKLENİYOR

Mızraklı’nın tutuklandığı dava dosyası, hakkında daha önce açılan ve tutuksuz yargılandığı Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirildi.

“Terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis istemiyle yargılanan Mızraklı’nın duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan T2 Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılması bekleniyor.

YOKSULLUKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DA SUÇLAMA KONUSU

Mızraklı hakkındaki suçlamalar arasında seçim sürecinde katıldığı eylem ve etkinlikler, Hicran Berna Ayverdi’nin aleyhine verdiği ifadeler ve Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği çalışmaları bulunuyor. Söz konusu bu derneğin içerisinde Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş örgütleri ve AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu da bulunuyordu.

SEÇİME 11 GÜN KALA ALEYHİNE İFADE VERİLDİ

Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan Hicran Berna Ayverdi, tutuklandıktan 3 yıl sonra cezaevinde iken seçime 11 gün kala Mızraklı’nın aleyhine ifade verdi. Ayverdi ifadesinde anestezist olduğunu ve Mızraklı’nın hekimlik yaptığı dönemde birlikte aynı hastanede çalıştıklarını söyleyerek 2013 yılında Mızraklı’nın bir örgüt mensubunu tedavi ettiğine yönelik iddiada bulunmuştu.

O TARİHTE HASTANEDE ÇALIŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak daha sonra ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında Ayverdi’nin belirttiği tarihlerde söz konusu hastanede çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Avukatların Mızraklı’nın tutuklanmasına itiraz etmesine rağmen itirazlar kabul görmedi. Mızraklı, Kayseri Bünyan Cezaevine gönderildi.

İTİRAFÇI DIŞARIDA, MIZRAKLI İÇERİDE

Bu sırada Kayseri Kapalı Kadın Cezaevinde tutuklu bulunan Hicran Berna Ayverdi serbest bırakıldı. Mızraklı ise Evrensel gazetesinin bu konuyla ilgili sorularına cezaevinden şöyle cevap verdi: Mardin’deki mahkemeler tarafından güvensiz bulunan, ifadeleri kayda alınmayan iftiracı, söz konusu bizler olunca ödüllendirilmiş, hemen serbest bırakılmıştır. Kendisinin tahliye olduğu Kayseri Cezaevine bizler konularak Türkiye demokratik çevrelerine de bir mesaj verilmek istenmiştir. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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