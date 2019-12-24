ŞPO’dan Togo Kuleleri açıklaması: Çürümüş rant düzeni tüm pisliğiyle ortada

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi Togo Kuleleri konusunun, ülke kentlerinin farklı siyasi kesim ve rant çevrelerince nasıl bir kıskaca alındığının ve nasıl yağmalandığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi. ŞPO “Sürdürülen çürümüş rant düzeni, bu sefer de Togo Kuleleri örneğinde tüm pisliğiyle gözler önüne serilmiştir” dedi.

ŞPO tarafından yapılan açıklamada, TOGO kulelerinin bulunduğu yerde birkaç yıl öncesine kadar bulunan ayakkabı fabrikasına işaret edilerek, “Bu doğrultuda, ülkemizde üretim ekonomisinden vazgeçilerek toprak rantına ve inşaata dayalı ekonomiye geçilmesinin gölgesinde büyüyen rant çevrelerinin kirli ilişkilerinin ortaya dökülmesi sebebiyle konu ayrı bir sembolik önem taşıyor” denildi.

İmar yolsuzluklarına ve bu sistemi kurumsallaştırmak için sürekli yeni icatlar yapıldığına işaret edilen açıklamada, 'rüşvet niteliğindeki kimi tekliflere', 'sosyal' bir kılıf giydirilmeye çalışılarak imar süreçlerine entegre edilmeye çalışıldığını söyledi.

Açıklamada, İncek ve Kızılcaşar Mahallelerinde Melih Gökçek tarafından, yaklaşık 102 hektarlık alanın yapılaşma koşullarının, yüzde 20’sinin belediyeye ‘bağışlanması’ şartıyla yaklaşık yedi kat artırıldığı örneğini de verdi.

Açıklamada, “Bu noktada defaatle vurgulanması gereken konunun özü şudur; arsa sahibi şahıs ya da şirketler tarafından, kullanım amacı ne olursa olsun, maddi değeri olan bir varlığın onay kurumuna vaat edilmesi/hibe edilmesi karşılığında, parsele özel imar artırımı yapılması; kamu yararına yapılan planlama mesleğinin esasları açısından söz konusu dahi edilemez. Sonuç olarak 2015 yılı ekim ayı itibariyle, hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin kimi mensupları hem de parsel malikleri TOGO Kuleleri alanında işlenen suçun ortaklarıdır” denildi.

Açıklamada, imar rantı aktaran belediye elemanlarının derhal yargı önüne çıkarılması, belediyelere “rüşvet niteliğinde teklifler” götürmek suretiyle; planlama sürecini etkileyerek haksız kazanç elde eden küm kişi ve grupların açığa çıkarılması ve elde ettikleri rantın hesabının tüm Ankaralılar nezdinde sorulması, rüşvete konu tüm planların iptal edilmesi, bu suça ortak olmuş tüm kesimlerin, bu süreçler içinde mağdur olan haklı/suçsuz tarafların ve emekçi kesimlerin hak kayıplarını ödeyecek şekilde cezalandırılması istendi. (Ankara/EVRENSEL)

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