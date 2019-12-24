Yeni evlenecekler bile ikinci el eşya alıyor

Van İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde bulunan ikinci el eşya dükkanları, son zamlarda yurttaşların en fazla uğradığı noktalar arasında. Ekonomik kriz yüzünden ev eşyası alamayan yeni evlilerin, işsizlerin, öğrencilerin ve hatta memurların dahi yoğun bir şekilde uğradığı ikinci elciler, beyaz eşyadan, mobilyaya, ayakkabıdan, elbiseye her türlü malzeme ve eşyayı bulunduruyor. Yoğun ilgiye rağmen satış yapmadıklarını anlatan ikinci el esnafı ise ekonomik krizin herkes gibi onları da etkilediğini söyledi.

10 yıldır ikinci el ev eşya satan Nusret Coşkun, ekonomik kriz yüzünden insanların ikinci el eşya dahi alamayacak duruma geldiğini söyledi. Özelikle yeni evlilerin kendilerine uğradığını dile getiren Coşkun, "Çeyizlerini buradan alıyorlar. Artık sıfır alamıyorlar. Şimdi en kötü sıfır bir oturma gurubu 3 bin TL ile 4 bin TL arası değişiyor. Bir yatak odası 10 bin TL. Bunun yanına beyaz eşyayı da ekle. Yeni evlenecek olanlar bu yüksek rakam yüzünde bizi tercih ediyor. Bunun yanında memurlar, öğrenciler, kırsal kesimlerde yaşayan yurttaşlar, yani bütçesi olmayan herkes bizde ikinci el ev eşyası alıyor. Hayatın pahalı olması ve ekonomik kriz yüzünde, sıfır eşya alamayan insanlar tercih ediyor. İkinci el eşya bile alamayacak dereceye gelmiş yurttaşlar. İnsanların alım gücü hiçbir zaman bu kadar düşmedi” dedi.

KRİZDEN EŞYALAR SATILIYOR

Kriz yüzünden ev eşyasını satmak zorunda kalanların sayısında ciddi bir artış olduğunu paylaşan Çoşkun, "Çocuklarına bakabilmek için beyaz eşyasını, kirasını yatıramadığı için yatak odasını satanı bile gördüm. İnşaat sektörü durmuş durumda, sınır ticareti vardı onu da bitirdiler. İnsanlar buralardan iyi kötü geçinebiliyordu. Bunlar birer geçim kaynağıydı. Şimdi bunlar da olmadığı için insanlar zor bir sürecin içine girdi” diye konuştu.

SIFIR EV EŞYASINA İLGİ AZALDI

Kimsenin sıfır eşya almadığını dile getiren ikinci el esnafı Bülent Çoşkun, “Bize durumu olmayan insanlar daha çok geliyor. Ama şimdi durumu olanlar bile bizde ikinci el ev eşyası alıyor. Eskiden iki yılda bir koltuk takımını değiştirenler vardı. Biz de onlardan alıyorduk. Şimdi 10 yılda geçse insanlar alacak durumu olmadığı için ev eşyasını değiştirmiyor. Ne kadar kriz varsa o kadar da işsizlik ve mağduriyet vardır. O da bize yansıyor” ifadesinde bulundu.

“İKİNCİ EL DAHİ ALAMAYANLAR VAR”

15 yıl İstanbul’da ayakkabı tamiri ve ikinci el ayakkabı alım satımı yapan Havzullah Keleş ise 3 yıldır Van’da esnaflık yapıyor. 50 TL’ye ayakkabı satan Keleş, "Fabrikada gelen iade ayakkabıları ve eski ayakkabıları tamir edip satıyorum. Bizde genelde durumu olmayan yurttaşlar alışveriş yapıyor. İş yok imkan yok, bu şartlarda insanlar sıfır ayakkabı alacak durumları yok. En kötü sıfır bir deri ayakkabı 300 TL tutuyor. Bizde ikinci el ayakkabı ise 50 TL. Bu fiyattın bile hesabını yapan yurttaşlar varken kalkıp sıfır ayakkabı alamazlar. Bu ücret bile yurttaşları zorluyor. İnsanların bir geliri ve ekonomik bütçesi yok. Tarım ve hayvancılık bu yıl istenildiği gibi gitmedi. En küçük ailenin bile 2 bin 500 TL aylık gideri var. Bu şartlarda geliri olmayan aileler mecburen bir yerden kısmak zorundalar” dedi. (Van/MA)