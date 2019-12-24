24 Aralık 2019 13:00

Cesedi yol kenarına bırakılmış bulunan Suriyeli işçinin intihar ettiği öne sürüldü

Adana'da çalıştığı fabrikanın patronu ve işçiler tarafından cesedi yol kenarına bırakılan Mustafa el Recep adlı Suriyeli işçinin fabrikada intihar ettiği öne sürüldü.

Adana'da yol kenarında üzeri battaniye ile örtülmüş halde bulunan ceset

Fotoğraf: DHA

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    Adana'da çalıştığı fabrikada hayatını kaybeden ve cesedi fabrikanın patronu ile üç çalışan tarafından yol kenarına bırakılan Mustafa el Recep adlı Suriyeli işçinin, fabrikada kendisini astığı iddia edildi. Cesedi yol kenarına bırakıp üzerine battaniye örten işyeri patronu Serkan M. ve ustabaşı Savaş İ. tutuklanırken İsa K. ile Esat E. adlı işçiler adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    DHA'da yer alan habere göre Adana'nın Seyhan ilçesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesinin kenarında, 17 Aralık Salı günü üzeri battaniyeyle örtülü ceset bulundu. Yapılan kontrolde boynunda ip izi olduğu görülen cesedin Suriye uyruklu Mustafa el Recep'e ait olduğu belirlendi. Polisin araştırması sonucu cesedin 4 kişi tarafından araçla getirilip yol kenarına bırakıldığı ve bu 4 kişinin hayatını kaybeden Mustafa el Recep'in çalıştığı plastik fabrikasının patronu ve çalışanları olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, iş yeri sahibi Serkan M, ustabaşı Savaş İ. ile çalışanlar İsa K. ve Esat E'yi gözaltına aldı.

    FABRİKADA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

    Gözaltına alınanlar verdikleri ifadelerinde Mustafa el Recep'i öldürmediklerini, 15 Aralık Pazar günü fabrikaya geldiklerinde kendisini tavana asılı bulduklarını söyleyerek iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceği düşüncesiyle cesedi yol kenarına bıraktıklarını belirtti.

    Mustafa el Recep'in 2 hafta önce çalışmaya başladığını, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığını söyleyen ustabaşı Savaş İ, cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra üzerine battaniye örttüklerini kaydetti.

    Emniyette sorguları tamamlanan işyeri sahibi Serkan M. ve ustabaşı Savaş İ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşçiler İsa K. ile Esat E. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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