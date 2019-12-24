Urfa T Tipi Cezaevindeki baskı ve kötü muamele

Hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiası açılan davada verilen 5 yıl 6 aylık hapis cezasını tamamlayarak cezaevinden çıkan Serdar Kırmızıgül, tutuklu kaldığı Urfa T Tipi 1 Nolu Kapalı Cezaevindeki uygulamaları ve yaşanan hak ihlallerini anlattı.



Cezaevlerinde tecride karşı 2018 yılı sonunda başlatılan açlık grevi eylemlerinin ardından kaldığı Urfa T Tipi 1 Nolu Kapalı Cezaevinde de psikolojik baskıların arttığını ifade eden Kırmızıgül, keyfi uygulamaların yoğunlaşmasının yanı sıra haber alma kaynaklarının engellenip, hasta tutukluların tedavi haklarının engellendiğini kaydetti.

AÇLIK GREVİNDEN SONRA BASKILAR ARTTI

Kırmızıgül, “Açlık grevinden sonra sportif faaliyetlerimiz, diğer odalardaki arkadaşlar ile çıktığımız sohbet etkinliğimiz kaldırıldı. Kantinden aldığımız radyolarımız bile toplatıldı. Açlık grevine katılan arkadaşlar hastaneye götürülüp tedavi edilmedi. Çok az arkadaşı hastaneye götürerek görevlerini yerine getirmiş gibi göstermeye çalıştılar. Yeni Yaşam gazetesini keyfi olarak vermiyorlardı. Evrensel gazetesini getiriyorlardı. Onu da keyfi olarak bazen verip bazen vermiyorlardı. Televizyon kanalları olarak havuz medyasının kanallarına izin veriyorlardı” diye belirtti.

ŞARTLI TAHLİYE HAKKINA ENGEL

Yine cezası bir yılın altına düşenlerin şartlı tahliye edilmeleri gerekirken, tahliye edilmediklerini aktaran Kırmızıgül, kendisinin de aynı durumu yaşadığını ifade etti. Tahliye edilmemelerine gerekçe olarak işe idarece verilen disiplin cezalarının gösterildiğini söyleyen Kırmızıgül, bu duruma dair yazdıkları dilekçelerin de işleme alınmadığını belirtti.

AİLELERE ‘ÇIPLAK ARAMA’ DAYATMASI

Kırmızıgül, başvurulan bu baskı politikalarının sadece tutuklularla da sınırlı kalmadığını vurguladı. Ziyarete gelen ailelerin de yine kötü muamele gördüğümü dile getiren Kırmızıgül, ailelere “çıplak arama” dayatılmasında bulunulduğunu söyledi. (Urfa/MA)