Helin Şen'i öldüren polis hakkında dava açan savcıya göre "kast" yok

Aydın ATAY

Helin Şen'i öldüren Polis Abdullah E. hakkında "taksirle öldürmek"ten hazırlanan iddianamenin "görevsizlik" kararıyla gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi, "olası kastla öldürmek"ten değil, "taksirle öldürmek"ten dava açtığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları döneminde Helin Şen'i öldüren polis memuru Abdullah E. hakkında "kasten öldürmek"ten hazırlanan iddianamenin savcılıkça geri çekilip yerine "taksirle öldürmekten" hazırlanan iddianamenin gönderildiği Diyarbakır 8'inci Asliye Ceza Mahkemesinin suçta kasıt olduğu tespitinde bulunarak görevsizlik kararıyla iddianameyi ağır ceza suçlarına bakan mahkemeye gönderdiği açığa çıktı.

Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya gönderilen Helin Hasret Şen'i öldüren Kobra tipi zırhlı polis aracının silahçısı Abdullah E. hakkında "kasten öldürmek"ten hazırlanan ilk iddianame, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "yanlış sevk maddesi" gerekçesiyle Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığına iade edildi. Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, suç vasfını değiştirerek bu sefer "taksirle öldürmek"ten iddianameyi hazırladı.

Taksirle hazırlanan iddianamenin sunulduğu Diyarbakır 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi, eylemin "olası kastla adam öldürme" suçunu oluşturduğu tespitini yaparak görevsizlik kararı verdi.

"GÖREVSİZLİK" KARARI

Diyarbakır 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararını şu ifadelerle gerekçelendirdi:

"Sanığın bilinçli taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılması talep edilmiş ise de sanığın olay günü terör bölgesinde görev yaptığı sırada etrafta bulunan mağdur ve başka şahısları görüp sokak içerisinde ölü noktalara ateş etmesi, atışların yere doğru olması, sokakta görülen insanların ölüp veya yaralanabileceğini öngörmesine rağmen ateş etmeye devam etmiş olması karşısında Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay Ceza Dairelerinin yerleşik kararları dikkate alınarak sınığın silahla etrafta insanlar bulunduğunu görmesine rağmen rastgele ateş etmiş olması ve bu atışlar neticesinde maktulün ölmesi nedeniyle sanığın eyleminin 'Olası kastla adam öldürme' suçunu oluşturduğu, delillerin takdirinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu kanaatine varılmış..."

"KASIT YOK" DEYİP KABUL ETTİ

Diyarbakır 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi, "sanığın olası kastla çocuğun kasten öldürme suçundan, eylemine uyan Türk Ceza Kanunun 82/1-e, 21/2 ve 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması" için dosyayı Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 8'inci Asliye Mahkemesinin görevsizlik kararına gerekçe yaptığı "olası kastla adam öldürme" suçundan değil, "taksirle öldürmeye sebep olmak"tan hazırlanan iddianameyi kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya giden 12 yaşındaki Helin Hasret Şen, sokakta Kobra tipi zırhlı polis aracından açılan ateşle öldürülmüştü. 4 yıl süren soruşturmanın sonucunda dosyası şüphelisi Kobra aracının silahçısı polis Abdullah. E. hakkında Diyarbakır Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürmek"ten iddianame hazırlandığı, iddianamenin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "hatalı sevk maddesi" gerekçesiyle Soruşturma Bürosu Savcılığına iade edildiği ortaya çıkmıştı.

"ŞEN'İ KASTEN ÖLDÜRDÜ"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Memur Suçları Soruşturma Savcılığına iade edilen iddianamede, şu değerlendirme yapılmıştı: "... Cobra 11 No'lu Zırhlı Araç'ta silahçı olarak görev yaptığı sokak içerisine güvenlik amaçlı olarak ölü noktalara 100-105 metre mesafeden birden çok kez değişik aralıklarla atış yaptığı, eylemleri esnasında sokakta küçük çocukların bulunduğu, şüphelinin olayda başkalarının yaralanabileceği veya ölebileceğini öngörmesine rağmen güvenlik atışlarına devam ettiği, eylemi neticesi trafo arkasında bulunan müteveffa Helin Hasret Şen'in ölümüne olası kastla sebebiyet verdiği, bu suretle atılı suçu işlemiş olduğu, şüphelinin idari soruşturma kapsamında alınan beyanı Cobra 11 olarak tabir edilen zırhlı araçtaki kamera kayıtları, telsiz konuşmaları, olay yeri inceleme raporu ve fotoğrafları ile tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır"

Abdullah E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamenin iade edilmesinin ardından Memur Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından bu sefer Abdullah E.'nin 2 ile 6 yıl hapsini isteyen "Taksirle ölüme neden olmak"tan ikinci iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan ikinci iddianame Diyarbakır 8'inci Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme, sanık polis Abdullah E.'nin "Taksirle ölüme neden olmak"dan 2 ile 6 yıl hapsinin istendiği iddianameyi "suçta kasıt olduğu" gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı verdiği ve sanık Abdullah E.'nin "Taksirle ölüme neden olmak"dan 2 ile 6 yıl hapsinin istendiği iddianameyi Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kabul ederek, ilk duruşmaya gün verdi. (Diyarbakır/MA)

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