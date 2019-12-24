Liman-İş'ten Gündem Kocaeli gazetesine tepki: Sahibinin sesi olmaya soyunmuş

Gündem Kocaeli gazetesi tarafından “Liman-iş Sendikası’ndan Büyük Usulsüzlük” başlığı ile yayınlanan habere ilişkin Liman-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

Gündem Kocaeli gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haberde, Liman-İş Sendikasından bir ekibin DP World Limanına giderek işçilerin TC kimlik numaralarını rızaları olmadan aldığı ve işçiler adına e-devlet şifresi alarak sendikaya üye yaptıkları suçlamaları yer aldı.

Haberdeki suçlamalara ilişkin açıklama yapan Liman-İş yönetim kurulu, usulsüzlük yapıldığına dair hiçbir bilgi, belge bulunmaması ve açılmış herhangi bir dava olmamasına rağmen sendikanın hedefe konduğunu belirtti. Liman-İş, "Sendikamızın zan altında bırakılma çabaları boştur. Çamur at izi kalsın politikası ucuz bir politikadır ve tutmayacaktır. Gündem Kocaeli bir tetikçilik görevi üstlenmiştir ve hak ettiği yanıtı mahkemelerde alacaktır” ifadelerini kullandı.

"SENDİKAMIZ HEDEF ALINIYOR"

“Sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmesi ile ilgili girişimlerin bugün yeni bir türü ile karşı karşıyayız” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Binbir emek ile sürdürdüğümüz DP World Yarımca Limanı’ndaki sendikalaşma süreci 04/03/2019 tarihinde çoğunluğun sağlanması ile sonuçlanmış ve yetki başvurusu bakanlığa yapılmıştır. Sendikal hakların engellenmesi ile ilgili çeşitli yöntemlere başvuran DP World Yarımca Limanı yönetimi, son olarak yetki sürecine itirazda bulunmuştur. Bu da yetmemiş olacak ki sendikalaşma sürecinde olup bitenler, işveren tarafından Liman-iş sendikasını zan altında bırakacak şekilde yansıtılmaya çalışılmaktadır. Son olarak Kocaeli bölgesinde hakkında birçok dava bulunan ‘Gündem Kocaeli Gazetesi’ üzerinden sendikamız hedef alınmıştır.

22 Aralık 2019 tarihinde gundemkocaeli.com.tr adresinde “Liman-iş Sendikası’ndan Büyük Usulsüzlük” başlığı ile bir sözde haber yayınlanmış ve sözde haber içeriğinde tümüyle sendikamız hedef alınmıştır. Sendikamızın usulsüzlük yaptığına dair hiçbir bilgi, belge ve açılmış herhangi bir dava olmamasına rağmen sendikamızın ilgili kişilerce hedefe konması, bu kişilerin sahiplerinin sesi olması dışında başka bir şey değildir. Sendikamızın yetki sürecine işveren vekilleri tarafından itiraz edildiği ve dava süreci devam ederken duruşma tarihinin yaklaştığı bir dönemde böylesine mesnetsiz bir haberin yapılması neyin hedeflendiğini ortaya koymaktadır.

DP WORLD YARIMCA LİMANI’NDA NE YAŞANDI?

"DP World Yarımca Limanı’nda yaşananları kısaca kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: DP World Yarımca Limanı işçileri, 2018 yılı haziran ayı içerisinde sendikamıza başvurmuşlardır. İşçilerin en temel gerekçelerinin başında iş yerlerinde yaşanan baskı ve düşük ücretle çalıştırılmaları olmuştur. İşçi arkadaşlarımız tarafından, DP World Yarımca Limanı yönetiminde yer alan Türkiyeli temsilcilerin DP World’ün küresel yönetimine limanda işçilerin ücretleri ile ilgili olarak ‘burası Türkiye, burada fazla maaş vermenize gerek yok’ dendiği ifade edilmiştir. Bu yaklaşıma ve işyerindeki ağır çalışma koşullarına isyan eden işçi arkadaşlarımız sendikalaşmak için bir süreç başlatmışlardır. Son olarak DP World Yarımca Limanı yönetimi tarafından operatörlere her iş makinesinin kullanımını zorunlu tutan bir tutanak imzalatılmaya çalışılmış ve bu tutanağı imzalamayı kabul etmeyen 5 QC operatörü işten atılmıştır. Bu durum bardağı taşıran son damla olmuştur. İşçilerin sendikamıza yöneliminin artması ile birlikte işveren tarafından akıl almaz bir süreç başlatılmıştır. Bu sürece dair tüm bilgi ve belgeler tarafımızda bulunmaktadır. Limanda çalışmakta olan yerel yöneticiler tarafından ve üstelik DP World küresel yönetiminin de bilgisi dışında limanın çeşitli bölümlerinden işçiler kendilerince ‘ajan’ olarak seçilmiş ve sendikamız faaliyetleri hakkında bilgi almak için görevlendirilmiştir. İşçileri ‘ajanlaştırma’ ve ‘birbirine düşürme’ çalışmaları liman yönetiminin görevlendirdiği bir şirket yetkilisi tarafından sürdürülmüş ve koordine edilmiştir. Aynı zamanda limandaki çeşitli bölümler tek tek dolaşılmış, işçiler üzerinde baskı kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan sendikal haklar ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır. Örgütlenme faaliyetlerini yürüttüğümüz sendika binamız takip altına alınmış, üyelerimiz tehdit edilmiştir. Tüm bu kumpas ve oyunlar işçi arkadaşlarımızın sendikamıza yönelmesini engelleyememiştir. Sendikamızın yetkiye yaklaştığı günlerde şirket yetkilileri, limanda işçiler arasında dolaşmaya başlamış ve zorla işçilerin e-devletlerine girerek sendikaya üye olup olmadıklarını kontrol etmiştir. Tam da bu esnada işveren vekilleri tarafından işçilerin e-devletlerine başka kişilerce girildiği iddiası ortaya atılmıştır. Bu süre içerisinde üyelerimiz tarafından e-devlet şifreleri de dahil olmak üzere bütün kişisel bilgilerin işveren vekilleri tarafından kendilerinden alındığı ve e-devlet üzerinden işlem yapabilmek adına tüm bilgilerin işveren vekillerinin elinde olduğu aktarılmıştır. Yaratılan panik ortamı ile birlikte birçok işçi, işverenin sağladığı araçlarla önce Kocaeli Yarımca’da bulunan notere, daha sonra da oradan topluca başsavcılığa götürülmüştür. Bu işlem işveren tarafından günlerce sürdürülmüş ve noter masrafları için her akşam işveren vekilleri tarafından notere toplu ödeme yapılmıştır. Sendika yöneticilerimiz kurgulanan bu oyunu bozmak adına ilgili notere gitmiş, DP World çalışanı olduklarını beyan etmiş ve işlem yapma talebinde bulunmuştur. DP World çalışanı olduklarını beyan etmeleri noter tarafından yeterli görülerek işveren vekillerince hazırlanan evraklar üzerinden işlem yapılmaya çalışılmıştır. Bu sürece dair tarafımızca elde edilen belge ve bilgiler savcılıkla ayrıca paylaşılacaktır.

"GÜNDEM KOCAELİ HAK ETTİĞİ YANITI MAHKEMELERDE ALACAKTIR"

Sendikanın zan altında bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada şunlar söylendi: Çabaları boştur. ‘Çamur at izi kalsın politikası’ ucuz bir politikadır ve tutmayacaktır. Gündem Kocaeli, bir tetikçilik görevi üstlenmiştir ve hak ettiği yanıtı mahkemelerde alacaktır. İşçi sınıfımızın birlik olma ve hak arama mücadelesi böyle ucuz yöntemlerle engellenemez. DP World Yarımca Limanı önünde sendikal hakların tanınması ile ilgili yaptığımız eylemleri ve işinden edilen işçilerin feryadını bir türlü görmeyen, duymayan Gündem Kocaeli Gazetesi, gerçek sahiplerinin çığırtkanlığını yapmaya, sesi olmaya soyunmuştur. Bu kirli oyun bozulacaktır. Liman-İş ailesi büyük ve onurlu bir ailedir. Bu saldırılar, Liman-İş sendikasını zayıflatamayacağı gibi daha da büyümesine katkı sunacaktır. Konu ile ilgili tüm yasal süreç sendikamız tarafından başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. (Kocaeli/EVRENSEL)

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