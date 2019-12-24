Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimine dair iddianame hazırlandı

Çubuk Cumhuriyet Basavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde linç girişimine maruz kalması ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 tarihinde Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırı üzerine Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülmüş, saldırganlar evin etrafını sarmış ve "evi yakın" diye bağırmış, daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nun bindirildiği aracın camları taşlanmıştı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, olaya ilişkin yalnızca 36 kişi hakkında dava açan başsavcılık, Kılıçdaroğlu’na yumrak atan ve linç girişiminde aktif rol oynayan Osman Sarıgün’e ise sadece 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi.

LİNÇ GİRİŞİMİ DEĞİL "PROTESTO"

Olayla ilgili hazırlanan İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen eylemler “linç girişimi” şeklinde değil “protesto” olarak nitelendirildi. Kılıçdaroğlu’nun “önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı”nın öne sürüldüğü iddianamede, tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı ifadeleri yer aldı.

OSMAN SARIGÜN HAKKINDA 3 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği “müşteki” olarak yer aldı. 36 şüpheli arasında yer alan Osman Sarıgün hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret” suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Cenaze törenine 12 bin kişinin katıldığı ifade edilen iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun saat 13.17’de beraberindeki kişilerle tören alanına girişi ile birlikte vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı, törene katılmasının protesto edildiği, etrafındakilerle birlikte kalabalığın arasında kaldığı, çıkan arbedede şüpheli Sarıgün’ün, Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yumruk attığı anlatıldı. İddianamede linç girişimi “izdiham” olarak nitelenerek Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evde toplam sürenin 1 saat 20 dakika kaldığı kaydedildi ve şüphelilerin “yaralama kastı ile hareket ettikleri” ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara Çubuk’ta düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürüldü. Saldırganlar evin önünde de toplanarak "PKK dışarı" sloganları attı, "evi yakın" diye bağırdı, taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırdı. Saldırganlar uzun süre dağıtılamadı. Kılıçdaroğlu ancak bir saat sonra zırhlı araçla evden çıkarıldı.

Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü evin önünde toplanan kalabalığa "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" ifadeleriyle seslenerek suçlulara "haklısınız" dercesine bir konuşma yaptı. Ankara Valiliği olayı "protesto" olarak ifade etti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözlerini sarf etti. (HABER MERKEZİ)

Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

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