Gebze'de çocuk istismarı faili serbest bırakıldı, mahalle halkı tepki gösterdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararını öğrenen mahalle halkı, C.K.'nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. Polis, C.K. ve ailesini başka bir yere götürdü.

​DHA'daki habere göre, Gebze İnönü Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası C.K., iddiaya göre, bir çocuğu işyerinde istismara maruz bıraktı. Dün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da ailelerine C.K.'nin istismarına uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece bugün yine adli kontrolle serbest bırakıldı.

MAHALLE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

C.K.’nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle halkı, akşam evinin önünde toplanarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Mahalleye TOMA getirilirken, toplanan kitle, polis yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından dağıldı. Polis, aileyi başka bir yere götürdü.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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