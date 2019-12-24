Karadeniz'de 69 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü

Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde, dün akşam saatlerinden itibaren 69 farklı noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 5 ev yandı, fındık bahçeleri zarar gördü.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Saat 17.00’den sonra bölgelerden peş peşe yangın ihbarları geldi. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.

TRABZON'DA 5 EV YANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesi Ulucami Mahallesi'nde Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise 3 ev kullanılmaz hale geldi.

ÜNYE'DE 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Trabzon Valiliğinde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.

Yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ: SABOTAJ BULGUSU YOK

Trabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar. Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.

“22 İLDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ”

Trabzon'da 8 noktada yangınların sürdüğünü söyleyen Karacabey, "Rüzgarın gün içinde çok şiddetlenmeyeceği bilgisini aldık. Şu anda 48 araç, 250 kişilik personel, belediyelerimize ait itfaiye aracı, 12 iş makinesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Trabzon'a ülkemizin değişik illerinden 22 farklı noktadan da ekiplerimizi sevk ettik. İnşallah kısa sürede kontrol altına almayı ümit ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

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