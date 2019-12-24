Şili Devlet Başkanı anayasa değişikliği referandumu için yasal düzenlemeyi onayladı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasada değişiklik yapılması için halk oylamasına gidilmesine ilişkin yasal düzenlemeyi onayladı.

Devlet Başkanı Pinera, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 26 Nisan'da referanduma gidilmesini sağlayacak Anayasa Reformunu yürürlüğe koyduklarını anımsatarak, "Bu süreçte Şilililer, mekanizmalar konusunda ilk söze ve içerik konusunda son söze sahip olacak. Daha iyi bir Şili inşa etmek için birlik ve diyaloğu yeniden kazanmalıyız" ifadesini kullandı.

Ülkede iki aydır devam eden protestolarda, Pinochet döneminden kalma anayasayı eşitsizliğin temeli olarak görülüyor ve anayasa değişikliği talebi dile getiriliyor.

Hükümet ile muhalefet uzun süren görüşmelerin ardından 15 Kasım'da diktatörlük döneminden kalma anayasa değişikliği için referandum düzenlenmesi konusunda anlaşmış, Şili Kongresi, geçen hafta oy çokluğuyla anayasanın referanduma sunulmasına onay vermişti.

Referandumda Şili halkına, yeni bir anayasa isteyip istemediği ve anayasada değişikliğe gidilmesi durumunda yeni anayasayı hazırlayacak heyetin seçimine ilişkin iki soru sorulacak.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamma tepki olarak başlayan eylemler çığ gibi büyüyerek hükümetin ve anayasanın değişmesi talebiyle iktidarı hedef aldı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür diledi ve ekonomik yardım paketini hayata geçirerek kabinesinden 8 bakanı değiştirdi ancak halkı ikna edemedi ve gösteriler devam etti.

Hükümetin verdiği sözlerin ve uygulamaların yeterli bulmayan Şili halkı protesto gösterilerin sürdürdü ve diktatör Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden sonra ülkede ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edildi, güvenliği sağlama görevi orduya verildi.

Eylemler sırasında ordunun saldırısı ve çıkan olaylar nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken 1218 kişi yaralandı, 9 bin 203 kişi gözaltına alındı. (AA)

Şili'de hükümet karşıtı eylemler 27'nci gününde: Pinochet'den kalma anayasa değişecek

Reklam