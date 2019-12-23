Motorine 28, benzine 16 kuruş zam yapıldı

Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş olarak benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) açıklaması şöyle: "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 24/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 16, Motorinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 24/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 22 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." (EKONOMİ SERVİSİ)