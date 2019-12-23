İşten çıkarılan Kıymet Aram Greenpeace önündeki eylemini bitirdi

Greenpeace Türkiye Ofisi’nde çalışırken işten çıkarıldığı için Nişantaşı’nda bulunan Greenpeace Türkiye Ofisi önünde “Adalet istiyorum” diyerek oturma eylemi yapan Kıymet Aram, Greenpeace ile anlaşmaya vardı. Aram eylemi sonlandırdığını açıkladı.

Konuyla ilgili Greenpeace Akdeniz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kıymet Aram, Greenpeace Akdeniz’de resepsiyonist ve idari işler sorumlusu pozisyonlarında görev almış, çok kıymetli bir çalışanımızdı.

2018 yılı sonunda Kıymet Aram işten çıkarılmış olup, işten çıkarıldığında kıdemine bağlı işçilik alacakları ödenmiştir. İşe iade ve kalan işçilik alacaklarıyla ilgili Kıymet Aram iş mahkemelerinde davalar açmış ve lehine sonuçlanan işe iade davasında mahkemenin hükmettiği tazminat kendisine ödenmiştir. Kıymet Aram’ın eksik hesaplandığını ifade ettiği tazminat miktarı ile ilgili uzlaşma ve diğer alacaklarına ilişkin dava süreci devam etmektedir. Gerek dava süreçleri gerekse işten çıkarılma sürecinde Kıymet Aram'a hissettirdiğimiz olumsuz duygulardan ötürü çok üzgünüz ve kendisinden tüm bunlar nedeniyle samimiyetle özür dileriz. Ayrıca oturma eyleminden sonra basına yaptığımız cevabi açıklamada kendisi ile ilgili sadece resepsiyonist pozisyonunda çalıştığını belirterek eksik görev tanımı yapmış olduğumuzdan dolayı da üzgünüz.

Bu sürecin yaşanmamış olmasını isterdik ancak Kıymet Aram’ın barışçıl protesto hakkına da saygı duyuyoruz. Kendisiyle diyalog süreci başlattık ve yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi için gerekenlerin yapılmasından yana davranacağımızı bildirdik.

Kıymet Aram’la Greenpeace çatısı altında birlikte çalıştığımız için ve bu süreci barışçıl yolla sona erdirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kendisine kurumumuzda çalıştığı süre içinde değerli katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu vesileyle kendisine her zaman kapımızın açık olduğunu hatırlatmak isteriz.”

KIYMET ARAM: EYLEMİ SONLANDIRDIM

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıymet Aram ise “Avukatım Ceren Soner Baykal ile beraber 18.12.2019 tarihinde Greenpeace Akdeniz ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Benzer üzüntülerin bir daha yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımı ve 10. gününde eylemimi sonlandırdığımı bildirir, Greenpeace Akdeniz’in özür açıklamasından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

İşten çıkarılan Greenpeace çalışanı eyleme başladı

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