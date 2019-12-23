Antalya'da öldürülen trans kadın Gökçe Saygı'nın davası ertelendi

Murat YAŞAR

Antalya

Antalya'da 39 yaşında trans kadın Gökçe Saygı'nın bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Davaya BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırma Derneği temsilcileri de katıldı.

Duruşmaya olay günü tutuklu sanık Şahin Y. ve Gökçe Saygı ile birlikte aynı evde olan tanık Ş.K.'nin SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması ile başlandı. Önceki duruşmada talep edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun gelmediği dava, 14 Şubat 2020 gününe ertelendi.

Duruşma öncesi BİZ Derneği'nden duruşmaya destek çağrısı yapıldı. Transların sistematik bir biçimde şiddetin hedefi olmasının polik bir sorun olduğunun belirtildiği açıklamada "Nefreti körükleyen, şiddete arka çıkan, faillerin adeta sırtını sıvazlayan kişi ve kurumların hepsi nefret suçuna ortaktır. Nefret cinayetleri karşısında sadece LGBTİ+ örgütlerinin değil, tüm insan hakları savunucularının ve demokratik kitle örgütlerinin mücadele vermesi gerektiğinin önemini vurgulamak isteriz" ifadeleri yer aldı.

Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü