24 Aralık 2019 04:00

İşçi mektubu: Kısır tartışmalar patronun ekmeğine yağ sürüyor

İstanbul'da cam iş kolunda çalışan bir işçi işyerindeki tartışmaları aktardı.

Fotoğraf: Pixabay

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    Bir cam işçisi
    İstanbul

    Merhaba Evrensel okurları. Evrensel gazetesinin 25. yılını kutlar nice uzun yıllar dilerim.

    Ben yirmi işçinin çalıştığı cam fabrikasında çalışıyordum. Daha önceki işyerinde servis olmadığı için eve yürüyerek gidiyordum. Yine bir gün yürürken bir araç durdu ve ben de bindim. Araç sahibi kendisinin patron olduğunu söyledi ve konu işsizlikten açıldı. Sonra “Biz ihtiyaçtan fazla işçi çalıştırırsak işçiler patron oluyor, sonra işçi bulamıyoruz çalıştırmaya, hem iş beğenmiyorlar hem de iş yok diyorlar. Biz çalıştırmaya eleman bulamıyorduk zamanında” diye devam etti.

    Ben de “Siz kendinizce haklısınız ama benim hiç mi bir şeyim olmasın? Ben hep devlete vergi vermek için mi çalışacağım? Patronlar daha fazla kâr, lüks hayat yaşasın diye mi çalışacağım? Neden kendim için yaşayamıyorum ben? Lafa gelince işyeri ekmek teknesi, makineler milli servet, biz aynı gemideyiz diyorsunuz. Peki ben bunun neresindeyim? Görüyorsunuz, tabana kuvvet yürüyorum” dedim. Bu patronun işyerinde çalışıp bunları söyleseydim, kesin ertesi gün kendimi kapının önünde bulurdum galiba.

    Yeni çalıştığım fabrikada işçiler asgari ücret tartışmasına başlayıp iktidar ve muhalefetten çıkıyorlar. Sağ görüşlü işçi “Devlet 2 bin 500 lira verirse zarar eder altından kalkamaz” diyor.  Muhalif olan işçi de “Yok her şey ateş pahası, verilen zam neye yetecek, daha fazla olmalı” diyor ve konu dönüp dolaşıp AKP-CHP tartışmasına dönüşüyor. Bu da patronların ve hükümetin ekmeğine yağ sürüyor.

    Çünkü biz biliyoruz ki aynı tezgahta çalışan işçi hangi görüşten olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin aldığımız maaş aynı ve hiçbirimize yetmiyor. Ay sonunu zorla getiriyoruz. Patronlar hep daha fazlasını kazanırken bize sadece yüzde 5 gibi bir zammı reva görüyorlar. Bu sene de patronlar ve hükümet işçilere düşük zam vermeyi düşünüyor. Biz işçilere düşen ise parti tartışması değil, ekmek tartışması yapmak. Bizler insanca yaşanacak bir asgari ücret istiyoruz. Hakkımız olanı almak için patronaların iki dudağı arasına bakmak değil, harekete geçmemiz gerekir.

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