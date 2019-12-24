‘Memur-Sen KPDK çözüm üretecek diye umut pompalıyor’

Buse VURDU

Ankara

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, bir yıl aradan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşti. Toplantıdan, 2020 yılı itibariyle yapılacak toplantıların gündemli olarak toplanması kararı çıktı. Memur-Sen, kararı “KPDK artık çözüm üretecek” diye duyurdu. Toplantıyı ve kamu emekçilerinin acil sorunlarını değerlendiren KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, TİS sürecinde kamu emekçileri adına bir kazanım elde edemeyen Memur-Sen’in emekçilerin hoşnutsuzluğu karşısında “Umut pompalamaya çalıştığını” belirtti.

Memur sendikaları konfederasyonları ile kamu kurumları arasında toplu sözleşmeye konu olmayan taleplerin tartışılması amacıyla gerçekleştirilen KPDK toplantısı bir yıl aradan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda, bundan sonraki toplantılarının gündemli olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. Konfederasyonlar, bağlı sendikalar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından 2020 yılı mart ayında toplanacak KPDK’nin gündeminin şubat ayındaki teknik çalışmayla belirleneceği duyuruldu.

Son KPDK toplantısını ve kamu emekçilerinin acil taleplerini değerlendiren KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, toplantının bir yıl aradan sonra gerçekleştirilmesinin hükümetin kamu emekçilerinin sorunlarına yaklaşımını gösterdiğini dile getirdi. Toplantının adeta “Yapılmış olmak için yapıldığını” dile getiren Gürbüz, “Yönetmelik gereği toplantı yılda iki kez, gündemli olarak gerçekleştirilmeli. Gündem, toplantıdan en az 5 gün önce taraflara iletilmeli. Ama bakıyoruz toplantı yok, gündem yok. ‘Yıl bitmeden yapmış olalım’ diyerek toplantı yapılıyor” diye konuştu.

‘TİS’TE ÇÖZÜLMEYEN SORUNLAR MASAYA GELİYOR’

Son toplantıda konfederasyonların eleştirileri sonucu toplantıların gündeminin konfederasyonlar ve Bakanlık tarafından oluşturulacak bir komisyonla belirlenmesi kararının alındığını dile getiren Gürbüz, “KPDK toplantılarında yönetmelik gereği TİS masasında görüşülmeyen genel konuların görüşülmesi gerekiyor. Ancak kamu emekçilerinin TİS masasında çözülmeyen sorunları ve toplantının gündemli yapılmaması nedeniyle KPDK toplantıları TİS masasında görüşülen konuların tamamının tekrar gündeme geldiği toplantılar oluyor. Biz de bu konuda eleştirilerimizi dile getirdik” dedi.

‘MEMNUNİYETSİZLİĞİN SIKIŞTIRMIŞLIĞI’

Memur-Sen’in “KPDK artık çözüm üretecek” iddialarına da cevap veren Gürbüz, TİS sürecinde yetkili olmasına karşın kamu emekçileri adına hiçbir kazanım elde edemeyen Memur-Sen’in umut pompalamaya çalıştığını dile getirdi. Gürbüz, Memur-Sen’in KPDK’de alınan kararı maniple ederek TİS masasındaki başarısızlığının üstünü örtmeye çalıştığını ifade etti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın toplantıda kamuya ilişkin değerlendirmelerine de değinen Gürbüz, “Kamudaki bir hayli sorunu dile getirdi kendisi de. Atamalarda liyakat gözetilmediğini, parçalı istihdamın sorunlarını, kamuda bir kaos olduğunu söyledi. Memur-Sen bile bunları dile getiriyorsa kamu iflas etmiş demektir. Emekçilerdeki memnuniyetsizliğin sıkıştırmışlığı diyebiliriz. Ancak kamu çalışanlarında bir umut oluşturmaya yönelik bu hamlelerin bir gerçekliği yoktur, bağıtlanacağı yer TİS masasıdır” dedi.

‘KAMU EMEKÇİLERİNİN ACİL SORUNLARINI ANLATTIK’

KPDK toplantısında KESK olarak kamu emekçilerinin acilen çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdiklerini söyleyen Gürbüz, vergide adalet, 3600 ek gösterge, parçalı istihdamın kaldırılması ve tüm kamu emekçilerinin kadroya geçirilmesi gibi talepleri olduğunu ifade etti. Gürbüz, toplantıda 2020 bütçesine ilişkin de söz aldıklarını belirterek, “Var olan bütçenin emekçilerin vergileriyle oluşturulduğunu fakat buna karşılık 2020 bütçesinde emekçilere yönelik hiçbir şeyin olmadığını söyledik. İşçiden, kamu emekçisinden toplanan vergilerin Simit Sarayı örneğinde de gördüğümüz gibi sermayeye aktarıldığını dile getirdiğimizde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ‘Siz siyaset yapıyorsunuz’ dedi. Oysa bütçe tartışması da KPDK’nin meselesidir” diye konuştu.

‘TÜİK RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

İktidar yetkililerinin son bir yıl içinde temel tüketim maddelerine yapılan zamları görmezden geldiğini ifade eden Gürbüz, geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan asgari yaşam maliyeti rakamlarına da tepki gösterdi. Gürbüz, açıklanan rakamların halkın yaşadığı gerçek enflasyonla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek toplantıda da bu soruna dikkat çektiklerini dile getirdi. İşsizliğin ve hayat pahalılığının çok büyük boyutlara ulaştığını ifade eden Gürbüz, krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiğini söyledi.

‘GÜVENLİK SORUŞTURMASI ISRARINDAN VAZGEÇİLMELİ’

Kamuya işe alımda güvenlik soruşturması şartının Meclis gündemine getirilmesine de değinen Gürbüz, hükümetin AYM kararına karşın sürdürdüğü ısrarını da toplantıya taşıdıklarını söyledi. Gürbüz, söz konusu şartın hem Anayasa’ya aykırı olduğunu hem de kamuya alımlarda fişlemeye yol açacağını dile getirerek, “Hükümet AYM kararına rağmen ısrarla bunun arkasından dolanarak alelacele torba yasaya eklemek suretiyle komisyondan geçirdi. Ne tür yasal kılıf uydurulmaya çalışılırsa çalışılsın, iktidarın AB süreci nedeniyle kaldırdığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına yeniden sığınması çelişkisine, yargı kararlarının etrafında dolanma yaklaşımına son vermesi gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.

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