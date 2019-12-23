Finlandiya Yüksek Mahkemesi: Polisin gazetecilerin materyallerini kullanma hakkı yok

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da Yüksek Mahkeme, polisin gazetecilere ait flaş bellek, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi materyalleri soruşturma amacıyla kullanamayacağına karar verdi. Kararına gerekçe olarak da gazetecilerin haber kaynaklarının korunmasını gösterdi.

Finlandiya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Helsinki Sanomat’ta 16 Aralık 2017 günü Gazeteci Laura Halminen’in Finlandiya gizli servisinin gizli damgalı belgelerini yayınlayarak Finlandiya’nın casusluk faaliyetlerini ifşa etmesi tartışmalara yol açmıştı.

Kriminal Polis Merkezi, Halminen’in evini basarak aralarında bilgisayar, cep telefonu ve flaş belleklerin de bulunduğu 19 materyale el koymuş ve devletin gizli belgelerini yayınladığı suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatmıştı.

GAZETECİ ÖRGÜTLERİ KINAMIŞTI

Helsinki Sanomat ve gazeteci örgütleri, polisin gazetecinin evini aramasını ve materyallerine el koymasını kınamış, polisi ifade ve basın özgürlüğünü sınırlamaya çalışmakla suçlamıştı. Halminen de, polisin evini basmaya ve materyallerine el koyma hakkı olmadığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

Davaya bakan ilk mahkeme, polisin gazetecilerin evinde arama hakkı olduğunu ve materyallere el koyma hakkı olduğuna karar vererek Halminen’in materyallerin kendisine iade edilmesi talebini reddetmişti.

Halminen, üst mahkemenin de aynı yönde karar vermesi sonucu davayı yüksek mahkemeye taşıdı. Polisin mahkeme kararı olmadan evini aramasının yasalara aykırı olduğunu ve haber kaynaklarını deşifre etme riski yarattığını söyledi. El konulan materyalların kendisine verilmesini talep etti.

Yüksek mahkeme, polisin Halminen’in evinin aramasının yasalara uygun olduğu değerlendirdi. Ancak polisin el koyduğu materyallerin kaynağın kimliğinin açığa çıkmasına yol açacağı için soruşturma amacıyla kullanamayacağına karar verdi.

RUSYA’YA YÖNELİK CASUSLUK ÇALIŞMALARINI AÇIĞA ÇIKARMIŞTI

Halminen, Helsinki Sanomat’ta yayınlanan makalesinde Finlandiya ordusunun Gizli Haber Alma Merkezi’nin Rusya’ya yönelik casusluk çalışmaları yürüttüğünü ve hükümetin kurumun yetkilerini gizlice artırma hazırlığı yaptığını açığa çıkarmıştı.

STT haber ajansı, belgelerin 2007-2013 arası Finlandiya ordusunun İstihbarat Şefliği, 2013-2016 yıllarında da Avrupa Birliğinin askeri istihbarat şefliği görevini yürüten emekli Amiral Georij Alafuzoff’un gazeteye sızdırdığını öne sürmüştü.

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