AKP Söcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye: Libya'da hükümete cihatçı, Hafter'e ılımlı diyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin Libya anlaşmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, “BM’nin meşru kabul ettiği hükümete cihatçı diyor CHP Grup Başkanevkili, Hafter’e ılımlı diyor. Hafter, Türkiye’yi sık sık tehdit ediyor. CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli duruş sergilememişti” diye konuştu.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıyla ilgili ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Bizi Antalya Körfezi’ne mahkum etmeye çalışan Yunanistan’da üretilmiş bir Sevilla haritası vardı. Anakaradan ölçmeden sahip oldukları adalar üzerinden birtakım sınırlar ortaya koyuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada bir ifade kullandı, ‘Akdeniz’deki Sevr’i Libya’yla imzaladığımız anlaşmayla paramparça ettik’ dedi. Fakat nasıl bir idrak düzeyidir ki, bazı yorumcular ‘Sevr zaten Lozan’la parçalanmıştı’ diye yorumlar yaptılar. Türkiye Akdeniz’de Sevr’in bir benzerini, kendisine örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir”

“Birileri çıkıp iki tane güç var, Türkiye’nin imzaladığı anlaşmada taraf olanlar Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru taraf kabul edilenlerdir. Dolayısıyla Türkiye’den birilerinin çıkıp da bunu yanlış tarafla anlaşma imzaladınız gibisinden gündeme getirmeleri tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturma çalışanlara karşı Türkiye, hukuk yoluyla cevap vermiştir. Hukuk ve diplomasi yoluyla cevabımızdan anlamayanlara karşı da kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir.”

“Bizi en çok şaşırtan şey ilk CHP, ‘bu ileride çok farklı bazı sıkıntılara neden olabilir’ gibi şeyler söylediler. Türkiye’nin daha önce çok geç kaldığını söylemişlerdi, şimdi de çok aceleci davrandığımızı söylediler. Fakat en garip açıklama yine bir CHP sözcüsünden geldi. Türkiye’nin anlaşma imzaladığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni, BM’nin tanıdığı hükümeti CHP Grup Başkanvekili cihatçı bir grup olarak nitelendiriyor. BM nezdinde meşru kabul edilmeyen Hafter’i ise ılımlı ve seküler bir yapı olarak ifade ediyor.”

“Bakın bu cihatçı lafı Hafter’e destek veren birtakım Fransız sözcülerinin lafı olarak gündeme geldi. Hafter’i destekleyen güçlerin kimler olduğuna bakın. O güçlere baktığınız zaman Hafter, seküler midir? Ayrıca dış politikada böyle bir ayrımı nasıl yaparsınız? Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin milli çıkarlarına bakarız. Ki anlaşma imzaladığımız BM tarafından meşru kabul ediliyor. BM’nin meşru kabul ettiği hükümete cihatçı diyor CHP Grup Başkanevkili, Hafter’e ılımlı diyor.”

“Nedir bu Hafter’in ılımlılığı, Türkiye için ne demiş? Türkiye’yi sık sık tehdit ediyor, Türk gemilerini vurmaktan bahsediyor ve Türkiye’nin oradaki varlığını düşman unsur olarak kabul etmeye çalışıyor. Şimdi buna ılımlı ve seküler diyorlar. Bu eleştirinin bile imkansız olduğu bir alan. Birisi güzel bir soru sormuş, bu parti hangi ülkenin partisi diye. Bunların siyaseti GDO’lu. BM’nin meşru kabul ettiği hükümete cihatçı diyorlar, Türk gemilerini vurmaktan bahseden bir kişiye ılımlı ve seküler diyerek destek veriyorlar. Bunlara bunu kim telkin ediyor, bu bilgileri kim veriyor, doğrusunu söylemek gerekirse ürkütücü bir tablo ile karşı karşıyayız.

“Asker gönderip göndermemeyle ilgili bir tartışma var. Çıkarlarımızın korunması için herhangi bir yerde, Türkiye’ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa, diplomasiyse diplomasi, diplomasinin devamı olarak sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti sert güç unsurlarını kullanır. Türkiye’yi tehdit edenlere ılımlı diyorlar. CHP’ye dönük her zaman eleştirilerimiz var ama CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli duruş sergilememişti. (HABER MERKEZİ)

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