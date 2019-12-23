İstanbul Aydın Üniversitesinde engellere rağmen kadın öğrenciler bir arada

İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan kadın öğrenciler, okul yönetimi tarafından açılmasına izin verilmeyen "Kadın Araştırmaları Kulübü"nün faaliyetlerini kulüp olmadan da devam ettiriyor.

Kulübün açılması için ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirten öğrenciler, yaptıkları toplantılarla faaliyetlerini topluluk halinde devam ettirmeye karar verdi. Kadın öğrenciler, sosyal medyadan sayfa açıp üniversite çevresinde bildiriler dağıtarak kampüsteki diğer kadınlarla bir araya geliyor. Kadın öğrenciler olarak ilk toplantılarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında önemli olan İstanbul Sözleşmesi’nin önemini tartışarak yan yana gelmenin ve birlikte hareket etmenin kendilerini güçlendireceğine vurgu yaptı.

Bir araya geldiklerinde kampüste yaşadıkları sözlü ve fiziki tacizlerin boyutlarının düşündüklerinden daha geniş olduğunu gören kadın öğrenciler, engellere rağmen talepleri için bir arada olacaklarını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

Kadın Araştırmaları Kulübü talebimiz reddedildi