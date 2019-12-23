23 Aralık 2019 18:50

Gergerlioğlu'dan Soylu'ya "FETÖ" yanıtı: Her zaman insan hakları savunucusu oldum

Ankara Emniyetindeki işkence iddialarını gündeme getiren Ömer Gergerlioğlu'yu "FETÖ"cü olmakla suçlayan Bakan Süleyman Soylu'ya tepki: Baro raporunu görmezden gelenler tabii ki iftiraya sığınır.

Ömer Gergerlioğlu basın açıklamasında konuşuyor

Fotoğraf: MA

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    Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işkence iddiaları ile ilgili  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik “FETÖ’nün TBMM’ye sızdırdığı bir milletvekili” açıklamasına Gergerlioğlu yanıt verdi. Gergerlioğlu, "Bana 'fetöcü' demiş... Ben her zaman insan hakları savunucusu oldum Soylu, siz her devre uyan bir insan oldunuz, yarın da değişirsiniz..! İşkenceye kimliğe bakmaksızın karşıyım iftiralarınız işkenceyi örtemez, Baro raporunu görmezden gelen tabii ki etiketlemeye, iftiraya sığınır" dedi.

    SOYLU'DAN "FETÖ" SUÇLAMASI

    TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde geçtiğimiz mayıs ayında gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını, ters kelepçe ile diz üstü yere yatırma, makata cop sokma, tehdit ve hakaret gibi işkenceye maruz kaldığı iddiaları ile ilgili soru önergesi vermişti. Gergerlioğlu, bu konuda bir avukatla görüştüğünü, gözaltına alınanların emniyette işkence gördüklerini söylediğini belirterek İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırmıştı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gergerlioğlu’nun “FETÖ’nün TBMM’ye sızdırdığı bir milletvekili olduğunu” öne sürerek "FETÖ’nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili vasıtasıyla gündeme getirdiği iddialar yalan, iftiradır. FETÖ operasyonu yaptık, çözülmeye başladılar" ifadelerini kullandı. "İşkenceye sıfır tolerans" anlayışı içerisinde olduklarını iddia eden Soylu, "Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

    GERGERLİOĞLU: BARO RAPORUNU GÖRMEZDEN GELEN TABİİ Kİ ETİKETLEMEYE, İFTİRAYA SIĞINIR

    Faruk Gergerlioğlu Soylu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Bana 'fetöcü' demiş... Ben her zaman insan hakları savunucusu oldum Soylu, siz her devre uyan bir insan oldunuz, yarın da değişirsiniz..! İşkenceye kimliğe bakmaksızın karşıyım iftiralarınız işkenceyi örtemez, Baro raporunu görmezden gelen tabii ki etiketlemeye, iftiraya sığınır"

    ANKARA EMNİYETİ 46 KİŞİYE YÖNELİK İŞKENCE İDDİALARI İLE GÜNDEMDE

    Ankara Emniyet Müdürlüğünde yaşanan işkence iddialarına ilişkin birçok kurum, sendika dernek ve hak savunucusu da bugün bir araya gelerek Mülkiyeliler Birliği’nde ortak basın toplantısı düzenlemi,  İHD Genel Merkez Üyesi Nuray Çevirmen, Ankara Emniyeti’nde Adalet Bakanlığı eski çalışanı olan 46 kişiye yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet ve işkence iddialarını dile getirmişti. (HABER MERKEZİ)

     

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