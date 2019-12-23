Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarına dair henüz açıklama yapılmadı

ŞAM VE TÜRKİYE HEYETİ MOSKOVA'DA

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Rusya’da. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 12’inci Suriye-Rusya Daimi Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komitesi toplantısı kapsamında Moskova’yı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in ayrıca Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıkladı.

Rudaw’ın haberine göre, Muallim’in gündeminde Suriye’deki durum, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Şam-Moskova ilişkileri var.

Öte yandan AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet de dün Rusya’ya gitti. Heyetin Rus yetkililerle başta Suriye ve Libya konularını ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yarın bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz” demişti. (DIŞ HABERLER)