Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz iddiası Meclis gündemine taşındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından gündeme getirilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok'un, çok sayıda kadın öğrenciyi taciz ettiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Beştaş, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tacizle şuçlanan Prof. Dr. Şakir Gözütok aynı zamanda Ensar Vakfı üyesi ve 2011 yılında yapılan seçimlerde AKP'den aday adayı olmuştu.

GÖZÜTOK'UN ÖĞRENCİ VE AİLELERİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Beştaş, soru önergesinde şunlara yer verdi: "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok’un kendilerini cinsel tacize maruz bıraktığını belirten kadın öğrenciler suç duyurusunda bulunmuş olup öğrencilerin ailelerini tehdit eden Gözütok hakkında idari soruşturma başlatıldığı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Hakkında idari soruşturmanın başlamasıyla birlikte Gözütok’un, 45 gün rapor alarak izne ayrıldığı, bu süre zarfında ise şikâyetçi öğrencilerin aileleri ile iletişime geçerek şikâyetlerini geri çekmeleri için öğrencileri ve ailelerini tehdit ettiği iddia edilmektedir. Öğrencilerin aktarımlarına göre Gözütok’un birçok kadın öğrenciyle iletişime geçtiği, iletişime geçtiği öğrencilerin sosyal medya hesaplarını aldığı ve buradan kadın öğrencilere mesaj attığı da iddialar arasındadır. Uzunca bir süredir Gözütok ile ilgili taciz hadisesinin yaşanmasına rağmen, öğrenciler, korktukları için konuyu gizlediklerini ifade etmişlerdir."

Beştaş'ın, Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar mısınız?

Prof. Dr. Şakir Gözütok ile ilgili daha önce şikâyet başvurusu olmuş mudur?

Yapılan başvurular ne şekilde sonuçlanmıştır?

Son yıllarda üniversite ve akademilerde akademisyen erkeklerin görev, nüfuz ve yetkilerini kullanarak kadın öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz haberleri artan bir eğilimde olup neden bu kişilere yaptırım uygulanmamaktadır?

Daha önce Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Prof. Dr. H. B. aleyhine başlatılan soruşturmanın neticesiz kalması taciz olaylarının devamına neden olmuş ve geçtiğimiz yıl ortaya çıktığı üzere bir kadına ağır şekilde tecavüz etmiş olması bağlamında üniversite, akademi ve yüksekokullarda taciz ve tecavüz olayları neden olağan görülmektedir?

Yine Bakanlığınıza bağlı lise, ortaokul hatta ilkokullarda öğretmenlerinin tacizine ve cinsel istismarına maruz kalan çok sayıda öğrencinin varlığı bilinmesine rağmen neden bu öğretmenlerin mesleklerine devam etmeleri sağlanıyor?

Neden Bakanlığınız eğitim alanında yaşanan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarına karşı bir tutum takınmıyor?

Okullarda ve üniversitelerde taciz, tecavüz ve istismar vakalarının engellenmesine yönelik bir çalışmanız var mı? Yahut bu yönde bir çalışma yapılması gündeminizde olacak mı?

Hâlihazırda kaç üniversite, kaç akademi, kaç yüksekokul, kaç lise, kaç ortaokul ve kaç ilkokulda taciz, tecavüz ve cinsel istismar hadisesi yaşanmıştır? Kaç eğitimci hakkında kaç şikâyet başvurusu yapılmıştır? Şikâyet başvurularının akıbeti ne olmuştur? Hakkında şikâyet olan kaç eğitimci meslekten men edilmiş, kaçı görevine devam etmektedir?

Mağdur öğrencilerin yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmelerinin sağlanması adına hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Cinsel taciz, istismar ya da tecavüze uğrayan kaç öğrenci eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır?

Bakanlık olarak bakanlığınıza bağlı eğitimcilerin işledikleri suçlardan ötürü cezalandırılmamaları, hatta görevlerine devam etmeleri bağlamında okullarda artan taciz, tecavüz ve istismar hadiselerinin vuku bulmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?

Konuya dair kamuoyuna bir açıklama yapacak ve faillere ilişkin gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlayacak mısınız?

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

MA'dan Adnan Bilen'in gündeme taşıdığı haberinde tacize uğradıklarını belirten kadın öğrenciler bir araya geldi ve önce İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ardından Rektörlüğe dilekçe vererek Gözütok hakkında şikayette bulundu. Şikayetin bir türlü hayata geçirilmemesi üzerine öğrenciler tacize ilişkin kampanya başlatmaya karar verdi. Bunun üzerine Rektörlük, kasım ayında Gözütok hakkında idari soruşturma başlattı. Suç duyurusu üzerine savcılık, fakültenin tüm kameralarının incelenmesini istedi. Bunun üzerine polislerin üniversitede kamera kayıtlarına el koyduğu bilgisi edinildi. Soruşturma kapsamında birçok öğrencinin de suç duyurusunda bulunması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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