23 Aralık 2019 17:25

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz iddiası Meclis gündemine taşındı

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok'un, öğrencileri taciz ettiği iddiasını Meclis'e taşıdı.

Van Yüzüncü Yıl İlahiyat Fakültesi binası

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından gündeme getirilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok'un, çok sayıda kadın öğrenciyi taciz ettiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Beştaş, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. 

    Tacizle şuçlanan Prof. Dr. Şakir Gözütok aynı zamanda Ensar Vakfı üyesi ve 2011 yılında yapılan seçimlerde AKP'den aday adayı olmuştu.

    GÖZÜTOK'UN ÖĞRENCİ VE AİLELERİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

    Beştaş, soru önergesinde şunlara yer verdi: "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok’un kendilerini cinsel tacize maruz bıraktığını belirten kadın öğrenciler suç duyurusunda bulunmuş olup öğrencilerin ailelerini tehdit eden Gözütok hakkında idari soruşturma başlatıldığı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Hakkında idari soruşturmanın başlamasıyla birlikte Gözütok’un, 45 gün rapor alarak izne ayrıldığı, bu süre zarfında ise şikâyetçi öğrencilerin aileleri ile iletişime geçerek şikâyetlerini geri çekmeleri için öğrencileri ve ailelerini tehdit ettiği iddia edilmektedir. Öğrencilerin aktarımlarına göre Gözütok’un birçok kadın öğrenciyle iletişime geçtiği, iletişime geçtiği öğrencilerin sosyal medya hesaplarını aldığı ve buradan kadın öğrencilere mesaj attığı da iddialar arasındadır. Uzunca bir süredir Gözütok ile ilgili taciz hadisesinin yaşanmasına rağmen, öğrenciler, korktukları için konuyu gizlediklerini ifade etmişlerdir."

    Beştaş'ın, Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

    • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar mısınız?
    • Prof. Dr. Şakir Gözütok ile ilgili daha önce şikâyet başvurusu olmuş mudur?
    • Yapılan başvurular ne şekilde sonuçlanmıştır?
    • Son yıllarda üniversite ve akademilerde akademisyen erkeklerin görev, nüfuz ve yetkilerini kullanarak kadın öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz haberleri artan bir eğilimde olup neden bu kişilere yaptırım uygulanmamaktadır?
    • Daha önce Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Prof. Dr. H. B. aleyhine başlatılan soruşturmanın neticesiz kalması taciz olaylarının devamına neden olmuş ve geçtiğimiz yıl ortaya çıktığı üzere bir kadına ağır şekilde tecavüz etmiş olması bağlamında üniversite, akademi ve yüksekokullarda taciz ve tecavüz olayları neden olağan görülmektedir?
    • Yine Bakanlığınıza bağlı lise, ortaokul hatta ilkokullarda öğretmenlerinin tacizine ve cinsel istismarına maruz kalan çok sayıda öğrencinin varlığı bilinmesine rağmen neden bu öğretmenlerin mesleklerine devam etmeleri sağlanıyor?
    • Neden Bakanlığınız eğitim alanında yaşanan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarına karşı bir tutum takınmıyor?
    • Okullarda ve üniversitelerde taciz, tecavüz ve istismar vakalarının engellenmesine yönelik bir çalışmanız var mı? Yahut bu yönde bir çalışma yapılması gündeminizde olacak mı?
    • Hâlihazırda kaç üniversite, kaç akademi, kaç yüksekokul, kaç lise, kaç ortaokul ve kaç ilkokulda taciz, tecavüz ve cinsel istismar hadisesi yaşanmıştır? Kaç eğitimci hakkında kaç şikâyet başvurusu yapılmıştır? Şikâyet başvurularının akıbeti ne olmuştur? Hakkında şikâyet olan kaç eğitimci meslekten men edilmiş, kaçı görevine devam etmektedir?
    • Mağdur öğrencilerin yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmelerinin sağlanması adına hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?
    • Cinsel taciz, istismar ya da tecavüze uğrayan kaç öğrenci eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır?
    • Bakanlık olarak bakanlığınıza bağlı eğitimcilerin işledikleri suçlardan ötürü cezalandırılmamaları, hatta görevlerine devam etmeleri bağlamında okullarda artan taciz, tecavüz ve istismar hadiselerinin vuku bulmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?
    • Konuya dair kamuoyuna bir açıklama yapacak ve faillere ilişkin gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlayacak mısınız?

    KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

    MA'dan Adnan Bilen'in gündeme taşıdığı haberinde tacize uğradıklarını belirten kadın öğrenciler bir araya geldi ve önce İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ardından Rektörlüğe dilekçe vererek Gözütok hakkında şikayette bulundu. Şikayetin bir türlü hayata geçirilmemesi üzerine öğrenciler tacize ilişkin kampanya başlatmaya karar verdi. Bunun üzerine Rektörlük, kasım ayında Gözütok hakkında idari soruşturma başlattı. Suç duyurusu üzerine savcılık, fakültenin tüm kameralarının incelenmesini istedi. Bunun üzerine polislerin üniversitede kamera kayıtlarına el koyduğu bilgisi edinildi. Soruşturma kapsamında birçok öğrencinin de suç duyurusunda bulunması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

    "H.B’nin tacizine uğramış başka kişiler de ses çıkarmalı"

    "H.B’nin tacizine uğramış başka kişiler de ses çıkarmalı"

    Tecavüz sanığı profesöre tutuksuz yargılama ödülü

    Tecavüz sanığı profesöre tutuksuz yargılama ödülü

    MAKÜ Rektörlüğünden cinsel saldırı ve taciz iddiasına dair açıklama

    MAKÜ Rektörlüğünden cinsel saldırı ve taciz iddiasına dair açıklama

    Ege Üniversitesinde kadınlar tacize ses vermeye çağırıyor

    Ege Üniversitesinde kadınlar tacize ses vermeye çağırıyor

    Üniversitelerde tacize karşı mekanizmalar ve YÖK’ün tutum belgesi

    Üniversitelerde tacize karşı mekanizmalar ve YÖK’ün tutum belgesi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'li Gürer: 300 koyun projesi amacına ulaşmadı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Haydi 2 Evrensel alıp 1'ini okuyup ötekini okutmaya!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Marx'ın Lincoln'e mektubu

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar -2: Sıcak devrim günleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -3
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişiye idam cezası verildi
    Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişiye idam cezası verildi

    Suudi Arabistan Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişi hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasına Aygün'ün sözleriyle yanıt verdi
    Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasına Aygün'ün sözleriyle yanıt verdi

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasına Aygün'ün sözleriyle yanıt verdi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İdlib ve Libya'yı konuştu. Şam ve Ankara heyetleri de Moskova’da görüşmelerini sürdürüyor.

    Almanak 2019 | 10 maddede işçi ve emekçilerin bir yılı
    Almanak 2019 | 10 maddede işçi ve emekçilerin bir yılı

    Türkiye'de 2019 yılı boyunca emek alanında yaşanan belli başlı olayları ve gelişmeleri derledik.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz iddiası Meclis gündemine taşındı
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz iddiası Meclis gündemine taşındı

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok'un, öğrencileri taciz ettiği iddiasını Meclis'e taşıdı.

    Adalı derneklerden ortak çağrı: Öncelik hayattaki atların sağlıklı kalmaları
    Adalı derneklerden ortak çağrı: Öncelik hayattaki atların sağlıklı kalmaları

    Ekrem İmamoğlu, Adalarda 35 tane fayton bırakılacağını açıkladı. Adalı sivil toplum örgütleri ise önceliğin hayattaki atların sağlıklı kalmaları olduğunu vurguladı.

    Trelleborg grevi 14. gününde: İşçiler bir araya gelince yapamayacağı şey yok
    Trelleborg grevi 14. gününde: İşçiler bir araya gelince yapamayacağı şey yok

    Patronun düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan Trelleborg işçileri, hükümetin açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek olmadığını ve haklarını alana kadar kararlılıkla mücadele edeceklerini söylüyor.

    Londra'da demir yolu grevine DAY-MER'den destek
    Londra'da demir yolu grevine DAY-MER'den destek

    Londra'da tren hatlarında ve istasyonlardaki güvenlik elemanlarının işten çıkarılmasına karşı 63 gün önce başlatılan greve destek sürüyor.

    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yan sanayisi ile birlikte binlerce işçiye kötü haber: Temsa üretime başlamadı
    Yan sanayisi ile birlikte binlerce işçiye kötü haber: Temsa üretime başlamadı

    Üretime bugün tekrar başlayacağını geçtiğimiz günlerce açıklayan Temsa, üretime başlamadı ve üretimin durdurulması kararını 2 Ocak’a kadar uzattığını ilan etti.

    İzmir'de kitle örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur
    İzmir'de kitle örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur

    İzmir'de kitle örgütleri Zorlu Konak projesine ilişkin açıklama yaparak, projenin kent suçu olduğunu ve yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sur Belediyesi eş başkanları tutuklandı
    Sur Belediyesi eş başkanları tutuklandı

    Sur Belediye Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir tutuklandı.

    2019 yılında eğitim alanında yaşananlar
    2019 yılında eğitim alanında yaşananlar

    Türkiye'de 2019 yılı boyunca eğitim alanında yaşanan belli başlı olayları ve gelişmeleri derledik.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı
    Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı

    6 aylık çalışmalarını anlattığı toplantıda Kanal İstanbul tartışmalarına değinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ya Kanal, ya İstanbul! Mesele bu kadar ciddi" diye konuştu.

    Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
    Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında “FETÖ”ye yardım etmek suçundan suç duyurusunda bulundu.

    Bursa'da işçi toplantısı: Bütçe görüşmelerinde emekçileri neler bekliyor?
    Bursa'da işçi toplantısı: Bütçe görüşmelerinde emekçileri neler bekliyor?

    Bursa’da yapılan işçi toplantısında metal işçileri Türk Metal'i eleştirirken, Özgür Müftüoğlu, "Dayatmaları yıkacak tek şey işçilerin örgütlülük durumudur" dedi.

    Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu bakanlık tarafından onaylanarak yayınlandı
    Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu bakanlık tarafından onaylanarak yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla hayata geçirmek istediği ve hangi derde deva olacağı henüz anlaşılamamış olan "Kanal İstanbul" projesinin ÇED raporu yayınlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu
    İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam
    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam

    Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22,58 oranında artacak.

    2020 için motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) artış oranı yüzde 12 oldu
    2020 için motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) artış oranı yüzde 12 oldu

    Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020'de uygulanacak zam oranı yüzde 12 olarak açıklandı.

    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek
    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek

    Mecliste AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması'nı Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk.

    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri
    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri

    Türkiye’nin hem Libya'da ve hem de Doğu Akdeniz'de oynamaya çalıştığı rol, geçen haftanın arap basınının gündem konusu oldu.

    Bir tiyatrocuya mektup
    Bir tiyatrocuya mektup

    Anıl Yurdakul, Beyoğlu sokaklarının renkli simalarından Gönül ablanın ardından yazdı.

    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir
    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir

    ​​​​​​​DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, PTT emekçilerini hedef aldığı yazısı daha sonra internet sitesinden kaldırılan Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker'e tepki gösterdi.

    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"
    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"

    Tersane işçileri çalışma koşullarını Evrensel'e yolladıkları haberde anlattı.