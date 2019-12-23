    • Trelleborg grevi 14. gününde: İşçiler bir araya gelince yapamayacağı şey yok

    Patronun düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan Trelleborg işçileri, hükümetin açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek olmadığını ve haklarını alana kadar kararlılıkla mücadele edeceklerini söylüyor.

    23 Aralık 2019 17:10
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    Gebze'de kurulu Trelleborg fabrikasında toplu sözleşme sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması sonucu işçilerin başlattığı grev 14. gününde kararlılıkla sürüyor.

    Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan ve iş makinelerinde kullanılan hortumları üreten Trelleborg'un iki fabrikasında örgütlü Petrol-İş Sendikası ile fabrika yönetimi arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçilerin taleplerinin karşılanması için çıktıkları grev 14. gününde sürüyor.

    "HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI ENFLASYONA İNANMIYORUM"

    "Biz bu greve çıktıysak haklarımızı alana kadar da devam edeceğiz" diyen ve AKP seçmeni olduğunu ifade eden Zekai Gözüaçık adlı Trelleborg işçisi, "14 yıldır burada çalışıyorum, işin parasal boyutu bir tarafa, biz insanca yaşamak istiyoruz. Olayın tabii siyasi boyutu da var. Ben aynı zamanda Ak Parti seçmeniyim ama hükümetin açıkladığı %8-%10 oranındaki enflasyona inanmıyorum. Gerçek enflasyon oranları açıklansa bizim taleplerimizden daha üst rakamlara imza atardık. Emekliye vermeyelim, çiftçiye vermeyelim diyerek kalemle düşürdükleri enflasyonla bizim elimizi zayıflatıyorlar" dedi.

    "HÜKÜMET KANADINDAN KİMSE YANIMIZA GELMEDİ"

    Grevdeki Trelleborg işçisi Zekai Gözüaçık

    Trelleborg işçisi Zekai Gözüaçık | Fotoğraf: Evrensel

    Gözüaçık, "14 gündür grevdeyiz, sadece Evrensel, diğer sol örgütler, CHP, İYİ Parti ve bu tür siyasi oluşumlar desteğe geldi. Hükümet kanadından kimse gelmedi yanımıza, bu da tabii bizi ayrıca üzüyor" dedi.

    İstediklerini alana kadar direnişe devam edeceklerini vurgulayan Cihan Hırçın adlı işçi ise emeklerinin karşılığını istediklerini söyledi. Eşinin çalıştığnı ancak yine de çocukların masrafları, ihtiyaçlar, faturalar derken zorlandığını belirten Hırçın, "Hükümetin açıkladığı enflasyon aldatmaca gibi geliyor. Sokağın enflasyonuyla hükümetin açıkladığı oranlar bir değil. Bunlar siyasi açıklamalar gibi geldi bana" ifadelerini kullandı.

    Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili ise Hırçın, "Asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalı. Asgari ücretli biri hele kiradaysa, çocuk da okutuyosa geçinmekte çok zorlanıyor" dedi.

    Grevdeki Trelleborg işçisi Cihan Hırçın

    Trelleborg işçisi Cihan Hırçın | Fotoğraf: Evrensel

    Diğer fabrikalardan işçilerin destek vermesinin kendilerine güç kattığı söyleyen Hırçın, "Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

    "İŞVERENİN ALDIĞIMIZ PARADA GÖZÜ VAR"

    25 yıldır Trelleborg'da çalışan Nural Çakmak, çalışma koşullarının ağır olduğunu fakat buna karşılık aldıkları ücretin yetersiz kaldığını belirterek "Çoluğumuz çocuğumuz için bir ekmek daha fazla almak istiyoruz ancak işveren bunu bize çok görüyor, aldığımız parada gözü var. 3 tane çocuğum var, yeri geliyor onlara ayda bir beyaz et bile alamıyorum" dedi.

    Grevdeki Trelleborg işçisi Nural Çakmak

    Trelleborg işçisi Nural Çakmak | Fotoğraf: Evrensel

    Pahalılık ve sürekli gelen zamlar dolayısıyla geçinemediklerini belirten Çakmak, "İşverenler, devlet yetkilileri çarşı, pazarı bir gezsin dolaşsın. Enflasyon %40'larda, söyledikleri gibi değil ama milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

    "BİR ARAYA GELİNCE İŞÇİLERİN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK"

    Bütün işçilere çağrı yapan Nural Çakmak, "Bütün örgütsüz işçiler gelsinler hep beraber olalım, işçilerin yapamayacağı bir iş yoktur yeter ki birlik beraberlik içinde olalım, yaşasın örgütlü mücadelemiz" diyerek sözlerini noktaladı.

    İhsan Özgenç adlı işçi de 13 yıldır Trelleborg'da çalıştığını belirterek çalışma koşullarına ve yaptıkları işe göre ücretlerinin düşük olduğunu söyledi. Asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de konuşan Özgenç, hükümet ve işveren temsilcilerinin sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Açlık sınırının altında bir ücret belirliyorlar. Ezilen kesimin taleplerine karşılık vermiyorlar, çark hep sermayeye yönelik işliyor" dedi.

    "SEÇİM ZAMANI 'HAK, ADALET' DİYENLER HEP SERMAYEDEN YANA"

    Grevdeki Trelleborg işçisi İhsan Özgenç

    Trelleborg işçisi İhsan Özgenç | Fotoğraf: Evrensel

    Alışveriş yapmaya korktuğunu söyleyen Özgenç, "İstediğimiz gibi sosyal aktivitelere katılamıyoruz, hep kendimizi kısıtlıyoruz. Seçim meydanlarında haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler icraatte hep sermayeden ve işverenden yana oluyor. Biz de haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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