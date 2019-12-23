Liseli dansçı genci bıçaklayan zanlı serbest bırakıldı

Bakırköy’de aynı zamanda profesyonel dansçı olan Lise Öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesi devam ediyor. Aile, Tamalan’ı bıçakla yaralayan B.Ç’nin serbest bırakılmasına tepkili

Bakırköy Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi Öğrencisi Berhan Tamalan, geçtiğimiz cuma günü okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte yürürken, 25-30 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda bıçakla yaralanan Berhan Tamalan’ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Tamalan’ı bıçakla yaralayan Lise Öğrencisi B.Ç ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

“CANIMIZIN DERDİNDEYKEN ZANLI SERBEST BIRAKILDI”

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren dayı Zafer Aldoğan, “Üç arkadaş okuldan çıkıyorlar. Okulun biraz ilerisinde 20-25 kişilik bir grup çeviriyor. Bunları dövüyorlar. Yetmezmiş gibi içlerinden bir tanesi bizim yeğeni bıçaklıyor. Biz burada canımızın derdindeyken duyduk ki zanlı serbest bırakılmış. Böyle bir durumun olması bizi çok üzdü. Bir insanın canına kastetmek bu kadar kolay olmamalı” dedi.

Aldoğan, yeğeninin birçok ödülü olduğunu ve grubuyla dans yarışmalarında Türkiye’yi temsil ettiğini belirterek, “Bizim çocuğumuz bunları tanıyan ilgisi, alakası olan bir çocuk değildi” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)