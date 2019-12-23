Londra'da demir yolu grevine DAY-MER'den destek

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’nin başkenti Londra’da tren hatlarında ve istasyonlardaki güvenlik elemanlarının işten çıkarılmasına karşı 63 gün önce başlatılan greve destekler büyüyerek devam ediyor. Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT) tarafından yapılan çağrılarda, dayanışma ve mücadeleyi yükseltmenin önemli olduğu vurgulanmıştı.

Boris Johnson hükümetinin ilk icraatı, ulaşım alanındaki işçilerin grevine yasak getirmek oldu. Buna karşı oldukça öfkeli olan demir yolu işçilerinin sendikası RMT, birçok istasyon önünde eylemlerine devam ediyor.

Dün sabah saat 7’den itibaren Londra’daki Waterloo İstasyonu önünde toplanan işçiler, yolcuların hayatlarının riske atılmasına göz yummayacaklarını ve arkadaşlarının işten çıkarılmasına izin vermeyeceklerini belirterek eylemlerinin devam edeceğini açıkladılar.

DAY-MER’DEN ZİYARET

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi de (DAY-MER) birçok üyesiyle grev alanını ziyaret etti. Üyelerinden topladıkları yardımı da dayanışma fonu için sendika yetkililerine teslim eden DAY-MER üyeleri, dayanışma çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hedley bir konuşma yaparak, Thatcher ve Blair hükümetlerinden sonra şimdi de Johnson Hükümetinin saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, halkın büyük destek ve dayanışması karşısında kazananın işçiler ve işçi sınıfı olacağını söyledi.

Hedley, Boris Johnson iktidarının grevleri yasaklamaya çalıştığını, bunu yaparken ülkedeki en mücadeleci sendika ile başlamasının bir anlamı olduğunu da belirterek, “Bu mücadelede işçilerle omuz omuza olan kazanır. Sendikamız böyle bir sendikadır ve hiçbir zaman mücadele hattından ayrılmayacaktır” dedi.

RMT Waterloo Şube Sekreteri Rickey Goodman da dayanışma ve mücadele ruhunun giderek güçlendiğini belirterek, DAY-MER üyelerine teşekkür etti.

DAY-MER Sekreteri Oktay Şahbaz da, işçilerin haklı mücadelesi, halkın demir yollarındaki güvenliğinin sağlanması sorumluluğunun önemli olduğunu belirterek, dayanışma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

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