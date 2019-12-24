150 yıllık mahalle riskli alan ilan edildi: "Mahallemizi elimizden almak istiyorlar"

Emre AKPINAR

İnanç BABACANOĞLU

İzmir

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm süreci 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmesinden bu yana devam ediyor. 6 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm süreci mahalle halkının planlara itiraz etmesiyle yargıya taşındı. Mahalle halkı, kentsel dönüşüm sürecinin mahalleye yönelik kamu hizmetlerini aksatmasından şikayetçi.

Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm sürecini anlatan Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yavuz Artuğ, mahallelerin önce kentsel dönüşüm bölgesi ilan edildiğini, mahallelinin kentsel dönüşümü kabul etmemesi üzerine, ‘risk’ alan ilan edilerek insanların ikna edilmeye çalışıldığını belirtti. Artuğ, “6306 sayılı Yasa sürekli değişiyor, yasanın sürekli değişmesi kentsel dönüşümün doğru gitmediğinin ispatı niteliğinde. Yasa, halkın taleplerine cevap vermediği için değişiklik gösteriyor. Planlar halkın yaşamına hitap etmiyor, mahalle konseptini yok ediyor. Soğukpınar Mahallesi 150 yıllık kültürü olan bir mahalle. Yöneticiler kentsel dönüşüme sadece ekonomik boyutlu bakıyor. ‘Ne kazanırız’ derdindeler, bölge halkının mutlu olup olmaması önemli değil. 6 yıl önce riskli alan ilan edilen bölgelerde hiçbir şey yapılmamış. Biz soruyoruz o halde rant yoksa risk de mi yok” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SEÇİM SONUÇLARINI BELİRLEDİ"

Uzun süredir mahalleli ve çevre aktivistleriyle verilen mücadelenin Kemalpaşa’da yerel seçim sonuçlarını belirlediğini dile getiren Artuğ, "31 Mart seçimi öncesi tüm belediye başkanı adaylarına çağrı yaptık, 6 maddelik bir mutabakat metni imzaladık. İlk önce mülkiyet sorununun çözülmesini, belediyeye devredilen tapusuz alanların verilmesini ve yapılan planların halkla beraber yapılmasını istediğimizi ilettik. Eski belediye başkanı hariç diğer başkan adayları ve bakanlık düzeyinde yetkililer metni imzaladı. Mahalleli bir beklenti içerisine girdi. Vatandaş bize devamlı, verilen sözlerin ne durumda olduğunu soruyor. Biz de belediyenin bizimle çalışma yürütmek istediğini söylüyoruz, fakat artık söz değil fiili bir durumunun olması lazım. Seçimin kaderini Kemalpaşa’da kentsel dönüşüm belirledi. Bunu seçimi kaybeden eski belediye başkanı da dile getiriyor. Sivil toplum kuruluşlarının talepleri, siyaseti şekillendirdi ve seçimin kaderini belirledi. Halkın taleplerine doğru cevap verilmesi gerekir. Aksi halde halk gerekli cevabı sandıkta verir. Biz geçmişte olduğu gibi bugün de konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Fotoğraf: Emre Akpınar

"MAHALLELERE HİZMET GELMİYOR"

Riskli alan ilan edilen her iki mahallenin başka bir sorunu da kamu hizmetinin mahallelere dönüşüm sürecine tabii olacağı için ulaşmıyor olması. İlgili mahallelerde sosyal alan yetersizliği altyapı ve üstyapı sorunları olduğu ve bu sorunlara müdahale edilmediği için vatandaşların problemler yaşadığını aktaran Artuğ, “Riskli alan ilan edilen yerlere belediye hizmet götürmüyor. Bu bölgenin dönüşüme gireceğini, bu bölgeye yapılacak yatırımların ölü yatırım olacağını düşünüyorlar. Bu iki mahallede park yok. Burada yaşayan çocukların oynama hakkı yok mu” diye ifade etti.

Fotoğraf: Emre Akpınar/Evrensel

"BURADA YAŞAMAMIZI İSTEMİYORLAR"

Atatürk Mahallesi’nde yaşayan ve mahallede esnaflık yapan Mefar Kasap ise "Taahhütname sermaye gruplarının önüne settir. Buranın çilesini bugüne kadar biz çektik, oluşacak olan artı değeri de vatandaş elde etsin. Riskli alan ilan edilen yerler o coğrafyanın en güzel yerleridir. Gelip elimizden almak istiyorlar, resmen burada yaşamayı hak etmiyorsunuz diyorlar. Buranın havası güzel, zemini sağlam, burada zenginler yaşayacak demek istiyorlar. Bu bölgenin riskli olduğunu söylüyorlar ancak biz biliyoruz ki bu bölge Kemalpaşa’nın en sağlam zeminine sahiptir. Anadolu bilgeliği diye bir kavram vardır geçmişte insanlar doğal afetten korunmak için şehrin en güvenli yerlerine yerleşirlermiş bu bölge de 150 yıllık Kemalpaşa’nın en eski ve en güvenli bölgesidir” dedi.

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