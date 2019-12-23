İzmirliler Kubilay’ı andı

İzmir’in Menemen ilçesinde 89 yıl önce, şeriat yanlıları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için Kubilay Anıtı’nın bulunduğu Yıldıztepe şehitliğinde resmi tören düzenlendi. Çok sayıda İzmirli soğuk ve yağmurlu havaya rağmen “Demokrasi ve Laiklik” talebiyle yürüdü.

DEMOKRASİ VE LAİKLİK YÜRÜYÜŞÜ

Resmi törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütlerinin temsilcileri ve İzmirliler “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü”ne katılarak Menemen Stadyumu’ndan Kubilay Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan anma töreninde Soyer, Menemen Olayı’nın Cumhuriyet’in hangi bedellerin sonucunda bugünlere geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Soyer, Cumhuriyet değerlerini yıkmaya çalışanların karşısında milyonlarca Kubilay olduğunu vurguladı.



Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi anarken, aslında tüm Cumhuriyet şehitlerini andıklarını ifade etti. Törene eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.



Asteğmen Kubilay’ı anma etkinlikleri kapsamında sabahın erken saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen “Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu”na yüzün üzerinde sporcu katıldı. Büyük erkekler kategorisinde yarışmayı Turgay Bayram birinci, Ramazan Karagöz ikinci, Murat Emektar ise üçüncü bitirdi. Büyük kadınlar kategorisinde yarışmayı Sebahat Akpınar birinci, Sümeyye Erol ikinci ve Demet Dinç de üçüncü tamamladı. (İzmir/EVRENSEL)