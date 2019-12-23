"Ankara Emniyetindeki işkence uygulamaları sistematik hale geldi"

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yaşanan işkence iddialarına ilişkin birçok kurum, sendika dernek ve hak savunucuları bir araya gelerek “İşkence İnsanlık Suçudur, İşkenceyi Durdurun, Sorumlular Yargılansın” çağrısında bulundu. Mülkiyeliler Birliği’nde ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan İHD Genel Merkez Üyesi Nuray Çevirmen, Ankara özelinde işkence uygulamalarının sitemetik hale geldiğini söyleyerek, 2019 yılının ilk 11 ayında 830 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını ifade etti.

Ankara Emniyeti’nde yaşanan işkence iddialarına ilişkin İHD Ankara Şube, SES Ankara Şube, İHGD, ÖHD Ankara Şube, Hak İnisiyatifi, Devrimci 78’liler Federsyonu, KESK, TİHV ve ATO Mülkiyeliler Birliğinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya HDP’li Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hasan Özgüneş ve Mithat Sancar da katıldı.

ANKARA EMNİYETİ 46 KİŞİYE YÖNELİK İŞKENCE İDDİALARI İLE GÜNDEMDE

Ankara Emniyeti’nde Adalet Bakanlığı eski çalışanı olan 46 kişiye yönelik olarak fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet ve işkence iddialarının gündeme geldiğini ifade eden Nuray Çevirmen, “Kişilerin Ankara Emniyetinde karanlık bir odaya götürüldükleri, burada çırılçıplak soyulup dövüldükleri ve cinsel tacizlere maruz kaldıkları iddia edilmektedir. Kamuoyunda geniş yankı bulmuş olan bu iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar tarafından bir açıklama getirilmemiştir” diye konuştu. Çevirmen 2019 yılının ilk 11 ayında gözaltında ve gözaltı dışındaki yerlerde işkence ve diğer kötü muameleye uğradığını iddia eden kişi sayısının 830 olduğunu söyleyerek, “Tüm bu işkence kötü muamele ile ilgili başvurular; cezasızlık politikası ile sonuçsuz bırakılmakta ve etkin bir soruşturma yürütülmemekte, sorumlular cezalandırılmamaktadır” dedi.

İşkence uygulamalarının derhal sonlandırılması gerektiğini söyleyen Çevirmen, “Türkiye imza attığı ve işkenceyi yasaklayan sözleşmelere mutlak surette uymalıdır ve işkenceyi önlemelidir. Muayeneler Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Protokolüne uygun olarak yapılmalıdır. İşkencenin önlenmesinde etkili ve önemli bir araç olan ‘Ulusal Önleme Mekanizmasının işlevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na bu işkence iddialarına karşı görevini yerine getirmelidir” diye seslendi.

“SORUMLULAR İKTİDARA GÜVENMESİN, BİR GÜN YARGILANACAKALAR”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, işkence iddialarını mecliste dahi gündeme getirmelerine rağmen ne bir bakanlıktan ne de meclis başkanından yanıt aldıklarını belirtti. Bakanlık ve kamu görevlilerinin bu idddialara ilişkin cevap vermesi gerektiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Son zamanlarda işkenceler artıyor. Kişi, din, siyasi görüş ayırt etmeksizin mücadele edeceğiz ve bunları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, “Faşizan ve tek adam rejiminde işkenceyle, aç bırakmayla, insan onuruyla oynayarak toplumu teslim almaya çalışıyorlar. Egemenlerin kendi iktidarını sürdürmek için kullandıkları bu yöntemleri ancak güçlü ve birlikte olursak önleyebiliriz. Geniş halk kitleleri ile bu zihniyetle mücadele edeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz”diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise işkencenin uluslararası hukukta zaman aşımına uğramadığı ifade ederek dünya örneklerini sundu. Sancar, “İktidara ve onun gücüne dayanarak işkence uygulayan sorumlular birgün yargılanacak. İşkence emri veren ve uygulayan kamu görevlileri bunu aklında iyice tutsun”dedi. Sancar, işkenceyi politika olarak benimseyen iktidarın da peşine düşeceklerini ifade ederek “ Arkamızda insanlık birikimi ve uluslararası hukuk var” ifadesini kullandı. Toplantıya katılan kurum, dernek ve sendika temsilcileri ve başkanları da söz alarak işkencelerin biran önce sonlandırılması gerektiği çağrısında bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

Reklam