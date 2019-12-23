CHP Milletvekili Mahir Polat: Önlem alınmazsa ilaç krizi büyür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, önlem alınmadığı takdirde Ocak ve Şubat aylarında ilaç krizinin büyüyeceğini belirtti. Polat, ilaç firmalarının yılda bir kez yapılan kur zammını beklemesi sebebi ile yaşanan krizini Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili bir çalışma yapması gerektiğini vurgulayan CHP’li Polat, “İlaç firmaları zammın her sene Şubat ayında yapılacağını bildiği için kendilerini koruyarak sene içerisinde ya ilaç üretimini azaltıyorlar ya da durduruyorlar. Yurttaşlarımız şimdiden piyasada bazı ilaçları bulamıyor, önlem alınmaz ise Ocak ve Şubat ayında bu kriz büyür” dedi.

“İLAÇ FİRMALARI TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR”

Bu süreçte en çok hastaların mağdur olduğunu belirten Polat, “Her sene şubat ayında döviz kurundan kaynaklanan dalgalanmalar neticesinde zam yapılmaktadır. Aralık, ocak, şubat aylarını kapsayan aylarda ilaç sıkıntısı yaşanmakta ve hastalar ilaç bulabilmek için eczane eczane gezmektedir. İlaçları tedarik edememekten şikayetçi olan eczacılar ise çözümü ilaç takaslarında aramaktadırlar. İthal alınan ilaçlar özellikle piyasada bulunamamaktadır. Şu an Türkiye’de Euro 6,58 iken, ilaç alımlarında kur geçtiğimiz Şubat ayında yapılan zam ile 3.40 Euro’ya sabitlendi. Artan döviz kurlarından dolayı yurt dışındaki firmalar para kazanamadıkları için Türkiye ile çalışmak istememektedir. İlaç temininde yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için hükümetin ilaç sanayinde gerekli yatırımları yaparak, ilaç sektöründe faaliyet gösteren yerli şirketlere destek vermesi büyük önem taşımaktadır” diye ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)