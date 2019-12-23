Ferhat Tunç hakkında Suriye operasyonunu eleştirdiği gerekçesiyle soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanatçı Ferhat Tunç’un, sosyal medya hesabında Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik askeri operasyonuna tepki gösterdiği paylaşımları gerekçe göstererek hakkında soruşturma başlattı. Tunç'un evinde arama yapılması kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonuna sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Sanatçı Ferhat Tunç hakkında soruşturma başlattı. Sanatçı Tunç’un, sosyal medya üzerinden başlatılan "#Savaşahayır" hastagına, "Korku ve yalan üzerinden yürütülen politikalarla, Suriye’de asıl tehdidin İŞİD olduğu gerçeğini unutup Kürtlerin ve diğer halkların kazanımlarını, yaşam alanlarını hedefleyen bir savaş başlatmak akıl işi değil… Dünyanın vicdanı bu kör gidişata mutlaka ‘dur’ diyecektir" paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu soruşturma kapsamında Tunç’un İstanbul’daki evini arama talebi 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi.

Soruşturma kararının 17 Ekim’de alındığını ve bugün kendilerine tebliğ edildiğini belirten Tunç’un Avukatı Fatma Hopikoğlu, evde şuana kadar herhangi bir arama yapılmadığını söyledi. Hopikoğlu, "Tunç’un yaptığı paylaşım suç unsuru olabilecek bir paylaşım değildir. Avukatı olarak soruşturmanın davaya dönüşecek bir şey olmadığını belirterek, itirazda bulunduk" dedi.

"BARIŞÇIL BİR ÖNERMENİN SUÇ SAYILMASI İÇİN HUKUKUN BİTMİŞ OLMASI LAZIM"

Hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösteren Sanatçı Ferhat Tunç, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de olsaydım bu bahaneyle evim basılacak ve tutuklanacaktım. Savaşa karşı yaptıkları paylaşımlar yüzünden tutuklu binlerce insan var. Bu paylaşımımı dava konusu yapanlar hukuk adına büyük bir suç işliyorlar. Bunlar, zamanı geldiğinde normal bir hukuk devletinde yargılanmalılar. Böyle ucube bir kararla sadece diktatörlüğün yargısı olunur. Kanıt arama bahanesiyle evime dokunmalarına gerek yok; bu sözlerin arkasındayım. Hatta fazlası yok, eksiği var! Barışçıl bir önermenin suç sayılması için hukukun, aklın, vicdanın bitmiş olması lazım"(HABER MERKEZİ)

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