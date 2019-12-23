DİSK asgari ücrette gerçek toplu pazarlık istedi

DİSK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünden hükümete “asgari ücret, tüm işçi kesimlerinin temsilcilerinin yer aldığı gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi” çağrısı yaptı. DİSK en az 3 bin 200 net ücret talebini de dile getirdi.

“İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret, 3200 TL net!” yazılı parkart ve “insanca ücret vergide adalet”, “Ücretlerimiz artsın, vergi yükü azalsın” dövizleri açan DİSK üyeleri bakanlık önünde asgari ücrete ilişkin taleplerini dile getirdi.

Bakanlık önünde hükümete ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin milyonların meselesi olduğunu ve belirlenme sürecinin de devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme süreci olduğunu söyledi. Bu nedenle asgari ücretin bu kadar önemli ve yaşamsal olduğunu belirnten Çerkezoğlu, üretilen değerlerin hakça paylaşımını istediklerini dile getirdi. “Ürettiğimiz değerden payımız olanı, hakkımız olanı istiyoruz” dilen Çerkezoğlu, hakları olanı alana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

15 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Sözleri sık sık “İnsanca bir yaşam, insanca bir ücret” sloganları ile kesilen Çerkezoğlu, DİSK olarak, bu kadar önemli, milyonların meselesi olan bir konunun bir masa başı konusu olamayacağını söyledi. 15 kişinin oturup, milyonların, çoluğunun, çocuğunun geleceği hakkında karar veremeyeceğini dile getiren Çerkezoğlu, bütün konfederasyonların, bütün işçi temsilcilerinin taraf olduğu gerçek bir toplu pazarlık ile belirlenmesi gerektiğini söyledi. Uyuşmazlık sürecinde grev hakkı da olan gerçek bir toplu pazarlık olması gerektiğinin altını çizen Çerkezoğlu, bu olmadığı için de milyonların ilgilendiren asgari ücretin yıllardır açlık sınırırın altında belirlendiğini ifade etti.

TÜİK'in rakamlarını da “skandal” olarak nitelendiren Çerkezoğlu, bir işçinin 2020 yılında geçinmesi gerekli olan asgari geçim maliyetini 2331 TL olarak belirlediğini, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu tespitin “akıl dışı” olduğunu da kaydeden Çerkezoğlu, “TÜİK nereden alışveriş yapmaktadır? Bu hesapları nasıl yapmaktadır?” diye sordu. İnsanların, pazara, manava gittiğinde, eline faturalar geldiğinde gerçek enflasyonun ne olduğunu yaşayarak bildiğini de aktaran Çerkezoğlu, ülkeyi yönetenlere düşenin ise masa başı, rakam oyunları değil, gerçeklere uygun adımlar atmak olduğunu söyledi.

İŞSİZLİK TEHDİTLERİNE TEPKİ

“Asgari ücret yükselirse işsizlik artar, işten çıkarmalar fazlalaşır” tehditlerine de değinen Çerkezoğlu, Türkiye'nin en öemli sorununun işsizlik olduğunu hatırlattı. Genç ve kadın işsizliğinin büyük boyutlara yükseldiğine, dört gençten birinin işsiz olduğuna atıf yapan Çerkezoğlu, işsizliği önlemenin yolunun ücretleri düşürmek, düşük asgari ücret belirlemek olmadığını dile getirdi.

İşsizliği önlemenin yolunun üretime dayalı, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak, yatırıma dayalı bir ekonomik model olduğunun da altını çizen Çerkezoğlu, işsizliği önlemenin yolunun kamu istihdamını artırmaktan, çalışma saatlerini düşürmekten, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engelleri kaldırmaktan geçtiğini söyledi.

Ülkeyi yönetenleri “gerçekleri görmeye” çağıran Çerkezoğlu, insanca yaşanacak bir asgari ücret talebini dile getirmek için bakanlık önüne geldiklerini ifade etti.

2020 asgari ücreti belirlenirken; Uluslar arası standartlara uygun, işçinin ailesi ile dikkate alınmasını; toplu pazarlık yoluyla belirlenmesini, komisyonda kadın temsilinin sağlanmasını, net ve asgari geçim indirimi hariç hesaplanmasını talep ettiklerini belirten Çerkezoğlu, diğer taleplerini şöyle sıraladı;

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosylal Şartı'na konan çekince kaldırılmalı,

TÜİK hesabı hesaplamada alt sınır olmalı,

Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret belirlenmeli,

Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olmamalı,

Hedeflenen enflasyon oranları esas alınmamalı,

Geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalı,

Yıllık hesaplanmalı ve tümüyle vergi dışı bırakılmalı,

Belirlenmesine bütün işçi konfederasyonları katılmalı

Ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkı içermeli,

Yoksulluk sınırı ve kişi başı milli gelir artışı hesaba katılarak, asgari ücret 'en az' 3 bin 200 TL olmalıdır. “

DİSK eylemini, “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret lütuf değil, haktır” sloganıyla bitti. (Ankara/EVRENSEL)

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