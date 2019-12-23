23 Aralık 2019 12:50

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Bebek bezi ve mamasında KDV sıfırlansın

CHP Milletvekili Ayhan Barut, ekonomik kriz nedeniyle bebekli ailelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti, bebek maması ve bebek bezi gibi temel ihtiyaçlara gelen zamlara vurgu yaptı.

Bebek bezi, biberon, emzik ve bebek oyuncaklarının bir masada yan yana durduğu bir fotoğraf

Fotoğraf: Pixabay

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    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bebek mamasının %99,4, bebek bezinin %64, bebek iç çamaşırının %104,1 oranında zamlandığını belirterek bebekli ailelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Türkiye'de yaşanan ekonomik ve siyasi krizin yurttaşları çok ciddi biçimde mağdur ettiğini aktaran Ayhan Barut, "Her konuda desteklenmesi gereken anne ve babaların isteği olan bebek için zaruri ihtiyaçlardaki KDV'yi sıfırlayacak mısınız?" diye sordu.

    "YÜREĞİMİZ DAĞLANIYOR, CANIMIZ ACIYOR"

    TBMM'de konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal krizin boyutları maalesef Saray'dan göründüğü gibi değildir. Bize ulaşan yurttaşlarımız her gün başka bir derdini, tasasını aktarmaktadır. Yurttaşlarımızın yaşadığı sorunların hepsi diğerinden önemli ve dikkat çekicidir. Bu tablo yüreğimizi dağlamakta, çaresizlik içinde kıvranan yurttaşlarımızın durumu canımızı çok acıtmaktadır" diye konuştu.

    "ZAMLAR İÇİN AÇIKLAMANIZ NE OLACAK?"

    Türkiye'de yaşanan ekonomik ve siyasi krizin esnafından çiftçisine, memurundan emeklisine toplumun tüm kesimlerini çok ciddi biçimde mağdur ettiğini, yaşanan acı tablonun ocaklara ateş düşürdüğünü dile getiren Ayhan Barut, şunları kaydetti: Toplumun tüm kesiminde olduğu gibi özellikle son 5 yıldır yeni çocuk sahibi olan yurttaşlarımızın en büyük sıkıntısı çocuk yetiştirmenin maliyetindeki fahiş artıştır. Yaşanan zamlar anne ve babaları canından bezdirmiştir. Her konuda desteklenmesi gereken anne ve babalar, çocuk sahibi olma mutluluğunu yaşayamamaktadırlar. Zamlarla birlikte bebek mamasında %99,4, bebek bezinde %64, bebek pijamasında %64,8, iç çamaşırında %104,1 artış olmuştur. Bu artışlar nedeniyle mama çocuğun boğazında düğümlenmektedir. Anne ve babaların isteği olan, bebek için zaruri bu ihtiyaçlardaki KDV’yi sıfırlayacak mısınız? İşçi, memur, asgari ücretli çalışan ailelere yapılan zamlar ortada iken, yaşanan bu zamlar için açıklamanız ne olacaktır? Milyonların haklı talebinin yerine getirilmesini bekliyor, görev başındakileri acil adım atmaya çağırıyoruz. (Adana/EVRENSEL)

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