23 Aralık 2019 12:39
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişiye idam cezası verildi
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişi hakkında idam cezası verildiğini açıkladı.
Fotoğraf: Umar Farooq/AA
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair görülen davada 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'da 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davasında 5 kişiye idam cezası, 3 kişi için ise toplamda 24 yıl hapis cezası verildi.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye ve cinayette parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltmedi.
Ayrıntılar geliyor...
(HABER MERKEZİ)
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