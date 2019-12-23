23 Aralık 2019 12:17

Bursa'da işçi toplantısı: Bütçe görüşmelerinde emekçileri neler bekliyor?

Bursa’da yapılan işçi toplantısında metal işçileri Türk Metal'i eleştirirken, Özgür Müftüoğlu, "Dayatmaları yıkacak tek şey işçilerin örgütlülük durumudur" dedi.

Akademisyen Özgür Müftüoğlu (solda) ve Gıda-İş Bursa Bölge Temsilcisi Nuri Aysever (sağda)

Akademisyen Özgür Müftüoğlu (solda) ve Gıda-İş Bursa Bölge Temsilcisi Nuri Aysever (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

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    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    2020 bütçe görüşmeleri sürerken Bursa’da "İşçi ve emekçileri neler bekliyor?" konulu işçi toplantısı gerçekleştirildi.

    DİSK/Gıda-İş Bursa Bölge Temsilciliğinde, Akademisyen Özgür Müftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen işçi toplantısına metal, gıda ve tekstil iş kolunda çalışan işçiler katıldı.

    "İşçi ve emekçilere saldırıların arttığı bugünlerde bütçe görüşmeleri sürüyor" diyen Gıda-İş Bursa Bölge Temsilcisi Nuri Aysever, "Şu an asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılıyor. Bizim talebimiz belli, asgari ücretin insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılması. Fakat taraflar işçi ve emekçilerin taleplerine karşılık verecek bir konumda değil. İşçilerin gündeminde EYT konusu var, metal işçilerinin MESS ile yürüttüğü ve arabuluculuk aşamasında olan toplu iş sözleşmesi var. Bütün işçilerin talebi güvenceli çalışmak ve insanca yaşayacak bir ücret" dedi.

    YOKSULLAŞMA DAHA DA ARTACAK

    Hayatımızı doğrudan ilgilendiren bütçe görüşmelerinden haberimizin olmadığını belirten Özgür Müftüoğlu, "Hepimizin ortak ödediği vergiler var, aynı oranda. Patron da, asgari ücretli işçi de, işsiz bir vatandaş da.. Bu tam bir adaletsizlik. Bunun daha da ötesine geçebiliriz. Bizim ödediğimiz vergilerin bir kısmını patronlar ödemiyor. Örneğin, bir benzinliğe gidip benzin alıyorsun. Biz tık diye ödüyoruz ama patron ödemiyor. Çünkü şirketin arabası şirkete devrediyor, dolayısıyla vergiden düşüyorlar. Önümüzdeki dönem gelir vergisinin yüzde 23 civarında artacağı söyleniyor. Patronun ödediği ise yüzde 11,4 yani bizim artışın yarısı kadar bir artış olacak patronlar için. Fakat bize yüzde 6 zam veriliyor yani halk doğrudan fakirleşmiş oluyor" diye konuştu.

    "SAVAŞA AYRILAN BÜTÇENİN HESABINI SORMADIĞIMIZ İÇİN FATURA BİZE KESİLİYOR"

    Bu bütçe görüşmelerinin halkın yoksulluşmasını daha da derinleştireceğini vurgulayan Müftüoğlu, "Bütçede en büyük payın silahlanma ve diyanete yapıldığını görüyoruz. Biz bu silahlanmaya harcanan parayı sormak zorundayız. Savaş yerine neden barış denmiyor? Demediğimiz için faturası bizlere kesiliyor, vergi ve düşük zamlarla" dedi.

    "METAL İŞÇİLERİ LOKOMOTİF BİR GÜÇTÜR"

    Asgari ücreti en alt seviyede belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Müftüoğlu, şöyle konuştu:

    "Bütün toplumu ilgilendiren bir konu bu, çünkü Türkiye'de temel bir ücret belirleniyor. Burada en düşük seviyeyi belirleyip bundan sonraki toplu iş sözleşmelerini de buradan etkileyecekler. Şu an metal işçilerini ilgilendiren bir toplu iş sözleşmeleri görüşülüyor. Metal sektörü bütün ülkeler için önemlidir, lokomotif bir güçtür. Her yerde metal sektöründe ücretler görece olarak diğer sektörlere göre yüksektir. Burada belirlenecek olan miktar sadece metal işçisinin değil bütün işçileri ilgilendiren bir süreç olacaktır. Metaldeki direnişler, eylemler hemen diğer sektörlerde yansımasını bulur. En ufak bir kazanım başka kazanımların yolunu açabiliyor. O yüzden hep kritik geçer. MESS şu an 3 yıllık sözleşmeyi ve desnek çalışmayı dayatıyor. Bu dayatmaları yıkacak, değiştirecek tek şey işçilerin örgütlülük durumu. Bu belirleyici olacaktır"

    BOSCH İŞÇİSİ: SENDİKA KARAR ALSIN, İŞÇİLER EYLEME HAZIR

    Bir Bosch işçisi fabrikada yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, "Eylemler yapıyoruz ama insanlar daha ileri eylem kararları alınmasını istiyor. Her gün fakirleşiyoruz, o yüzden bu sözleşmeden herkesin beklentisi yüksek. Sendika ciddi eylem kararı alsın, işçiler hepsini uygular" dedi.

    Başka bir metal fabrikasında çalışan kadın işçi de "Türk Metal’in başlattığı eylemlerde samimi olmadığı, atılan mesajlarda eylemlerin mesai saati bittikten sonra yapılacağı söylendi. Anlaşılan patron 'Mesai saatinde eylem istemiyorum' dedi, bunlar da hemen ona uydu. Samimi gelmiyorlar. Beklenti yüksek ama sicili kabarık bu sendikayla ne olur bilemiyorum" dedi.

    Sendikalara güven olmadığını söyleyen bir dokuma işçisi ise "İşçiler sürekli bir darbe yemiş durumda. Sendikalara o yüzden sıcak bakmıyor, güvenmiyor. Bir yerde kötü bir iz bırakılmışsa o fabrikada hep anlatılıp duruluyor. Bunu değiştirmek dönüştürmek yine bizim elimizde" (Bursa/EVRENSEL)

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