Samsun Devrimci 78'liler Derneği 8. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Samsun Devrimci 78’liler Derneği 8. Olağan Genel Kurulu’nu EMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Kurula Devrimci 78’liler Derneği üyelerinin yanı sıra emekten yana siyasi partiler, sendikalar ve derneklerin üyeleri ile Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de katıldı. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de kurulu ziyaret ederek başarılar diledi.

Genel Kurul, devrim ve demokrasi mücadelesinde yaşamlarını yitirenler için saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan şube başkanı Cengiz Aksan Devrimci 78’liler Derneğinin emek ve demokrasi mücadelesindeki yerini ve önemini belirterek bütün emek ve demokrasi güçlerinin bundan sonra daha güçlü ve birleşik bir mücadele örgütlemesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

Kurula katılan siyasi parti, sendika ve derneklerin temsilcileri konuşmalarında ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarını anlatarak bütün ezilenleri işçi ve emekçileri kapsayacak geniş bir mücadelenin emek ve demokrasi güçlerinin birlikteliğiyle örgütlenmesi gerektiğini vurgu yaptılar. Konuşmalarda bütün dünyada ezilen işçi ve emekçilerin emperyalizme karşı sömürüye karşı mücadelelerini yükselttikleri, emperyalist sistemin derin bir kriz yaşadığını, krizi aşmak için başkalarına saldırdıklarını, Suriye’de Afganistan’da Irak’ta Libya’da ve birçok ülkede bunun örneklerini yaşandığı belirtildi.

Ülkemizde de tek adam iktidarının ülkeyi sürekli bataklıklara sürüklediği, bunun faturasını da halka kesildiği, işsizliğin ve yoksulluğun gittikçe arttığı, vergilerin ve zamların hız kesmeden devam ettiği koşullarda ezilenlerin talepleri etrafından birleşmesinden başka bir yol olmadığı vurgulandı.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI: MÜCADELEDE ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de yerel seçimlerde Atakum’da bir kazanım elde edildiğini bu kazanıma hep birlikte sahip çıkılması, geçmişteki devrimci mücadelenin mirasıyla bu kazanımların çoğaltılması gerektiğini söyledi. Deveci, bu mücadelede kendi üzerine ne düşerse gerçekleştirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Çalışma ve mali raporların okunmasından sonra tek liste ile yapılan seçimlerde yönetim kurulu üyeliklerine, Cengiz Aksan, Ahmet Nebil Bayramoğlu, Temel Can, Öz Gümüşdağ, Naim Yalınkılıç, Züleyha Mangan, Altan Selçuk Altaylı, Şahit Kolukısa seçildi. Denetim Kuruluna ise İlhan Cüre, Erdem Avcı ve Kurtuluş ileri seçildi. (Samsun/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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