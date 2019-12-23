Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı dava başladı

Coşkun YILMAZ

Ordu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç’un 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı dava, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Davaya Ordu ve çevre illerden yoğun katılım olurken onlarca kadın da adliye önünde toplandı.

"SADECE KATİL DEĞİL SORUMLULAR DA YARGILANMALI"

Dava öncesi açıklama yapan Ordu Kadın Platformu, “Tüm sorumlular yargılanana ve sanık en ağır cezayı alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.

Ordu Kadın Platformu adına açıklamayı yapan Nilgün Yılmaz şunları kaydetti: Her gün en az üç kadının vahşi bir biçimde katledildiği, yüzlerce kadının şiddet tehdidi altında olduğu için kolluk güçlerine ve yargıya başvurduğu Türkiye’de, binlerce kadının yaşanan adaletsizlikler, yanlış uygulamalar ve haksız yargı kararları yüzünden adalete güven duymadığı ortadadır. Toplumumuzda gün geçtikçe artan 'kadına yönelik şiddet' ve 'kadın cinayeti' haberlerinin 'olağan' olmadığı artık yetkililerce anlaşılmalı, koruyucu/önleyici tedbirler yaygınlaştırılmalıdır. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde uygulanan iyi hal ve tahrik indirimlerinin tümüyle kaldırılması biz kadınların talebidir.

Bu nedenle sadece Ceren ve Ceren gibi mağdur edilmiş kadınların katilleri ile değil bu cinayetleri haklı göstermeye çalışan her türlü idari, adli ve toplumsal zihniyetle hesaplaşmak ve mücadele etmek gerekmektedir.

Biz kadınlar katilin en ağır cezaya çarptırılmasını, bir daha hiçbir kadına zarar vermeyecek şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca sorumlu tüm yetkililerin de soruşturulması ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Ordu Kadın Platformu olarak, tüm sorumlular yargılanana ve cani en ağır cezayı alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bir kadın daha eksilmeyeceğiz, sokaklarında özgürce dolaşacağımız bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz.

Fotoğraf: Rıdvan Özkerim

Kadın Cinayetlerini Durdurucağız Platformundan Ayşen Ece Kavas ve Kadın Savunma Ağından Canan Topaloğlu da birer açıklama yaptı.

Ceren Özdemir'in bu bakışını #HepimizBiliyoruz!

Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü

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