Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan halk, ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi partileri protesto etti.

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı ve Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partiler ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab'a karşı protesto düzenledi. Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyan ve ülkedeki mevcut siyasi partilerin liderleri ile Diyab aleyhinde slogan atan kitle, Meclis binasının önüne kadar yürüdü.

Bu arada ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam ve Akkar kentlerinde de yüzlerce kişi, Diyab'ın başbakanlığa getirilmesini protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta Hassan Diyab'a vermişti. Akademisyen Hassan Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclisteki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Halk, bağımsız bir akademisyen olmasına rağmen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğini alması nedeniyle birkaç günden beri Diyab'ın başbakanlığına karşı protestolar düzenliyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik kriz ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Protestolara 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı. (DIŞ HABERLER)

Lübnan'da halkın ekonomik kriz ve vergilere karşı protesto gösterisi sürüyor

Lübnan'da protestoların 4. günü: Yaklaşık 1 milyon Lübnanlı sokakta

Lübnan’da protestolar sürüyor: Bundan sonra ne olacak?

Lübnan Başbakanı Hariri: Yeni hükümette yer almayacağım

Lübnan'da göstericiler ülkedeki ekonomik şartları protesto etti

Lübnan'da halkın ekonomik kriz protestosu sürüyor

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi eylemcilere saldırdı: 10 kişi yaralandı

Lübnan'da eylemler sürüyor, genel grev için çağrılar yapılıyor

Reklam