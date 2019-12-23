Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de bu oranda artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı belirtildi.

Tebliğe göre pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22,58 oranında artacak.

Buna göre yeni harç, vergi ve cezalar şöyle (TL):

2019 2020 Pasaport harcı (4-10 yıllık) 812 915 Tapu harcı 288 353 Ehliyet harcı (B sınıfı) 613 751 SGK prim beyanı 36 44

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe girecek. Bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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