23 Aralık 2019 07:21
Dersim'in Pülümür ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem oldu
Dersim'in Pülümür ilçesinde, saat 02:58 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 02:58 sularında Dersim'in Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Pülümür'e 11.4 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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