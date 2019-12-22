İnşaat Mühendisleri Odasının 65'inci yılı Adana'da düzenlenen etkinlikle kutlandı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, meslek örgütlerinin kuruluşunun 65. yılını, düzenlediği dayanışma etkinliği ile kutladı. 75. Yıl Sanat Galerisinde yapılan etkinlikte meslekte 60, 50 ve 40. yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket ve onur belgeleri takdim edildi.

“ONURLU TARİHİMİZ BİZE GÜÇ VERİYOR”

İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, törende yaptığı konuşmada, ekonomik kriz nedeniyle dar gelirli insanların yaşamının zorlaştığını, işsizliğin arttığını, anti- demokratik uygulamaların yaşamın her alanında hissedildiğini, inşaat mühendisliği mesleğini icra edenlerin de zor durumda olduğunu, işsiz mühendis sayında artış yaşandığını belirtti.

Birlikte emek vererek tüm bu olumsuzluklara karşı mücadele edeceklerini ifade eden Turanbayburt “İçinde bulunduğumuz zorlu dönemi de hep birlikte göğüsleyip, üstesinden geleceğimize eminim” dedi.

Geçmişte yaşananlar aynı zamanda bugün için, gelecek için bir turnusol kağıdı görevini gördüğünü dile getiren Turanbayburt, “Şüphesiz ki Oda tarihimiz, bize neler yapıldığını öğrettiği kadar neler yapabileceğimizi de gösteriyor, bu onurlu tarih bugün bizlere güç veriyor” dedi. Zekeriya Turanbayburt şöyle devam etti: “Bugün; 19 Aralık 1954 tarihinde kurulan Odamızın, meslek örgütümüzün 65. yılını kutluyoruz. İnşaat mühendisliği mesleğinin toplum yararına uygulanmasını ilke edinen Odamız, 65 yılını geride bıraktı. Bu kutlamayı taçlandıran bir diğer husus da; siz değerli meslekte 60, 50 ve 40 yılını dolduran hocalarımız, abilerimiz kardeşlerimizle birlikte olmaktır. Bu birliktelik bizler için onur kaynağıdır.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yaptığı konuşmada, TMMOB’li olması nedeniyle İMO’nun Kuruluş Yıldönümünde olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, meslekte onur plaketleri alan inşaat mühendislerini kutladı.

MESLEĞİN EMEKTARLARINA PLAKET VE ONUR BELGESİ

Konuşmaların ardından meslekte 60, 50 ve 40 yılını dolduran İMO Adana Şubesi üyesi inşaat mühendislerine, plaket ve onur belgelerinin takdim edilmesi törenine geçildi. Mesleğin duayenlerine plaket ve onur belgeleri İMO Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, İMO Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır, İMO Denetleme Kurulu Üyesi Volkan Engin, İMO Adana Şube Geçmiş Dönem Başkanları Hasan Aksungur, Sadi Sürenkök, Bahadır Acuner ve Nazım Biçer, Elbistan Temsilcisi Memet Temur, İMO Adana Şube Üyeleri Leyla Tan, Duygu Argunşah, Ahmet Uncu ve Kamil Sürenkök tarafından takdim edildi. Gece kokteylle devam etti.

Geçmiş dönem Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de 40. yıl plaketi ve onur belgesi alanlar arasındaydı. Geceye ayrıca KESK dönem Sözcüsü Muzaffer Yüksel, DİSK Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, Geçmiş Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Gıda Mühendisleri Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan da katıldı. (Adana/EVRENSEL)

Adana’da 10 Ekim Katliamı davası paneli düzenlendi

Antakya'da Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Reklam