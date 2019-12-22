Antakya'da Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Antakya'da Evrensel'in 25'inci yılı dolayısıyla Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Evrensel üzerinde artan baskılar ve son dönemde artan cezalara karşı "Tarihi emek, emeği Evrensel yazar" şiarı ile düzenlenen dayanışma etkinliği Harbiye Kule Restoranda gerçekleştirildi. Etkinliğe Eğitim Sen, SES, DİSK, İHD, HDP, EMEP ve SYKP üye ve yöneticileri, Defne Belediyesi Meclis Üyesi Ümit Doğruel ve İHD Onursal Başkanı Mithat Can katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Etkinlikte Evrensel Yazarı Ercüment Akdeniz konuşma yaptı. İşçi sınıfı ve halkın korkusuz gazeteleri var oldukça halkın gerçekleri öğreneceğini belirten Akdeniz, Evrensel'in işçi grevleri, kadın cinayetleri gibi konuları haberleştirdiği için sık sık ceza yediğini ve dava açıldığını söyledi. Evrensel ve Birgün'e Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen ilan kesme cezalarına dikkat çeken Akdeniz, okurlarının desteği ile kurulan Evrensel'in yine onların desteği ile ilerleyeceğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

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