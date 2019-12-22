Maraş Katliamı'nın 41'inci yıl dönümünde Denizli'de anma etkinliği
Maraş Katliamı'nda hayatını kaybedenler, katliamın 41’inci yıl dönümününde Denizli'de yapılan etkinlikle anıldı.
Fotoğraf: Evrensel
Denizli’de Maraş Katliamı'nın 41’inci yıl dönümünü dolayısıyla Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneğinde anma gerçekleştirildi.
Etkinlikte Mehmet Ali Birand’ın hazırladığı Maraş Katliamı belgeseli gösterimi yapıldı. Anmada konuşan Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Aras, "Katliamları unutursak yeni katliamlara neden oluruz. Acılarımızı kimsenin canını yakmak için değil bizlerin yaşadığını başka kimse yaşamasın diye anlatıyoruz" dedi.
Anma dermek üyelerinin okuduğu şiirler ve deyişlerle son buldu. (Denizli/ EVRENSEL)
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