Maraş Katliamı'nın 41'inci yıl dönümünde Denizli'de anma etkinliği

Denizli’de Maraş Katliamı'nın 41’inci yıl dönümünü dolayısıyla Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneğinde anma gerçekleştirildi.

Etkinlikte Mehmet Ali Birand’ın hazırladığı Maraş Katliamı belgeseli gösterimi yapıldı. Anmada konuşan Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Aras, "Katliamları unutursak yeni katliamlara neden oluruz. Acılarımızı kimsenin canını yakmak için değil bizlerin yaşadığını başka kimse yaşamasın diye anlatıyoruz" dedi.

Anma dermek üyelerinin okuduğu şiirler ve deyişlerle son buldu. (Denizli/ EVRENSEL)

Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Buca'da düzenlenen etkinlikle anıldı