Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta, rakibini 3-1 mağlup etti.
Maçta ev sahibine galibiyeti getiren goller 23. dakikada Max Kruse (penaltıdan), 32'de Ozan Tufan ve 58'de Vedat Muriqi'den gelirken Beşiktaş'ın tek golünü 45+5'te Atiba Hutchinson kaydetti.
Bu galibiyetle Fenerbahçe ligde 28 puana yükselerek haftayı üçüncü sırada kapatırken Beşiktaş ise 27 puanda kaldı. (SPOR SERVİSİ)
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