Pusula Sahaf'tan "Emek ve İnat Hatırası" ödülleri

Pusula Sahaf, kuruluşunun birinci yılında "Emek ve İnat Hatırası" ödüllerini verdi. Ödülleri Rüştü Onur'un Şehir dergisini ara vermeden 16 yıl boyunca çıkaran İbrahim Tığ ve ölmeye yüz tutmuş Zazaca dilinde kitaplar ile 10 Ekim Katliamı'nı ilk defa anlatan kitabı basan Dersim Yayınları sahibi Şükran Yılmaz aldı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanların Sendikası’nın (BTS) eski genel sekreterlerinden, demiryollarından emekli olarak hayalini kurduğu Pusula Sahaf'ı açan İshak Kocabıyık, sahafın ilk yılında "Emek ve İnat Hatırası" ödüllerini verdi. Kocabıyık, "Türkiye'de hala bir adım atıyorsak bizden önce gelenlerin emeği çok büyük. Bu yüzden her sene ödül vermeyi amaçladık. Bu sene için de Rüştü Onur'un Şehir dergisini ara vermeden 16 yıl boyunca çıkaran İbrahim Tığ ve Dersim Yayınları'ndan Şükran Yılmaz'ın emeğini görünür kılmak istedik" dedi. İbrahim Tığ'ın ödülünü Ali Balkız, Şükran Yılmaz'ınkini ise HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu verdi.

İbrahim Tığ, Zonguldak'ın 26 bin nüfuslu bir ilçesinde Rüştü Onur'un hayalini gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyerek "Garip şiirinin önemli temsilcilerindendi yaşasaydı şimdi edebiyatın özel isimlerinden olacaktı" dedi.

Şükran Yılmaz ise ödülünü cezaevlerinde, işkencehanelerde ve alanlarda kaybeden tüm güzel insanlara ve kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınlara adadığını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)