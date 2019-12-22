İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Eğitim gördüğümüz bina bize mezar olmasın

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sürdürülen restorasyon çalışmasından dolayı birçok bölüm Vefa ek binasına taşındı. Vefa ek binasının her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, binaya çürük raporu verildiğini söyleyen öğrenciler, “Can güvenliğimiz yok” dedi.

Edebiyat Fakültesi öğrencileri olarak kendilerini tehlikede ve ortada bırakılmış hissettiklerini söyleyen İ.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Eda, “Bizim endişemiz rektörlüğün binanın hasarlı olduğunun farkında olmasına ve buna dair ellerinde belge bulunmasına rağmen bizi oyalayıp zaman kazanmaya çalışması. Ayrıca bize binanın çürük çıkması durumunda taşınacağımız binaların, yedek planlarının hazır olduğu söylendi. Biz öğrenciler de böyle bir imkânımız var ise neden böyle tehlikeye atıldığımızı merak ediyoruz doğal olarak. 26 Eylül’de yaşananlar daha tehlikeli bir depreme karşı bir uyarı niteliğindeyken bunun göz ardı edilmesi, gerekli önlemlerin alınmaması saçmalık. Biz öğrenciler olarak buna sessiz kalıp kaderimizi beklemek istemiyoruz” diye konuştu.

Binanın sağlamlığına dair endişelerinin giderek arttığını söyleyen İ.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Tansu da “Binanın hasar raporu olduğuna dair aldığımız duyumlar ve bu duyumlar üzerine raporun açıklanmasını talep etmemize rağmen yönetimden tatmin edici herhangi bir açıklama gelmemesi de bu endişeleri körükledi ve ne yazık ki öğrencisi olduğumuz eğitim kurumunda hiçbir otoritenin bizi ciddiye almadığını fark etmemize sebep oldu. Taşındığımız binada derslere can korkusuyla gidip geliyor ve kimse tarafından ciddiye alınmıyoruz. Talebimiz çok basit; her gün gidip geldiğimiz, eğitim gördüğümüz bina bize mezar olmayacağını bilmek.” dedi.

Başka bir öğrenci ise, “Raporun sonucuna ulaşmayı ve bir an önce yeni ve güvenli bir binaya taşınmayı talep ediyoruz ve bu konuda desteğinizi istiyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Vefa binasına taşınan öğrenciler "Can güvenliğimiz kalmadı" diyor