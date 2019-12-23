İşçi mektubu: Sürekli simit yiyerek yaşayamayız

Metin ÜNAL

Çiğli Organize Sanayi İşçisi

Biz çalışanlar olarak insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz ama kapitalizm buna engel oluyor. Hayat şartları çok zor, her şeye zam geliyor. Ücretlere gelen zamlar çok az, sürekli simit yiyerek yaşayamayız.

Sendikalar görevlerini yapmayıp işçinin yanında değil patronun yanında duruyor. Biz işçilerin de suçu var, haklarımızı aramıyor, direnmiyoruz. Herkes kaderine razı olmuş gibi davranıyor.

Asgari ücret en az 2 bin 800 TL olmalı ve vergi alınmamalı, bu sayede belki biraz nefes alırız. Devlet işverenden vergi almayıp asgari ücretten gelir vergisi alıyor, bu durum çok saçma. Ülkemizde işsizlik çok fazla, Suriyeliler çok düşük ücretlere çalıştırılıyor, işveren bu yüzden onları tercih ediyor. Eskiden bir baba 4 kişilik ailesine bakabiliyordu ama şimdi 4 kişi çalışıyor yine de zar zor geçinebiliyoruz, çünkü hayat çok zor. Artık insanca yaşamak istiyoruz, özgürce düşüncelerimizi söylemek, işten atılma korkusu olmadan sendikalaşabilmek istiyoruz. Tüm bunlar için birlik ve beraberlik içinde yan yana omuz omuza mücadele vermemiz gerekiyor. Adaletin herkese eşit şekilde olması gerekiyor.

En büyük güç emek, iş gücüdür. Bunu kullanalım ve kaderimize razı olmayalım.

"ÜCRETLERE YAPILAN ZAMLAR GAZ ALMAK İÇİN"

Çiğli Organize Sanayi İşçisi

İzmir

25 yıldır özel sektörde çalışıyorum ve artık asgari ücretin belirleneceği tarih beni hiç heyecanlandırmıyor. 4 bilemedin 5 kere toplanıp yüzde 12’yi geçmeyen zamlar yapılıyor. Yapılan zam işçinin cebine daha girmeden, yıl içerisindeki elektrik, su, doğal gaz ve vergilere gidiyor. Devlet zaten vergi dilimi diyerek verginin de vergisini alıyor bizden. Yani yapılan “sözde zam” yaşamak için değil sadece gaz almak için yapılıyor. Çok merak ediyorum para sıkıntısı çeken ve maddi imkansızlıklardan genç yaşta intihar eden insanları duyduklarında ne hissediyorlar.

Keşke asgari ücret alanlardan vergi alınmasa ya da asgari ücrete, yıl içerisinde yapılan zamlardan daha yüksek zam yapılsa. Diyanet İşlerine bir kulak verin, diyanet bu yıl fitreyi 23 TL olarak belirlemiş. 4 kişilik bir aile 30 günde 2 bin 760 TL yapar. Bizi düşünmedikleri belli bari Diyanet İşlerini dinlesinler. Umarım bir gün herkes ailesine 1 ay rahatça yetecek kadar para kazanabilir.

"Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"

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