İşçi mektubu: Yok dedikleri krizi fırsata çeviriyorlar

Ereğli Demir Çelik fabrikasından bir işçi

Geçmişten bugüne hiçbir hak direnmeden alınamamıştır. Türk Metal’in işyerimizdeki uygulamaları hiç işçiden yana olmamış, işveren ve sendika hakkında en ufak bir konuşma dahi işten atılmakla sonuçlanmıştır. İşveren ve sendika birlikte hareket etmektedir. Bugünlerde MESS ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasından sonra işyerlerinde yapılan küçük çaplı eylemlerin herhangi bir kazanımla sonuçlanacağını düşünmüyorum. İşçi arkadaşlarım sendikaya baskı yapmalıdır, yüzde 6 zammı istemiyoruz diyerek kendi aralarında ağı kurarak tüm yaptırımlara karşı birleşmeliler. Çeşitli illerdeki işçiler koordineli bir şekilde, aynı gün ve saatlerde direniş sergilemeli, birleşmeyi sağlamalılar.

Birileri ülkede kriz yok diyor ama patronlar krizi fırsata çevirmenin yollarını arıyorlar. Kârlarına kâr katan patronlara kriz varmış da, işçiye yokmuş gibi davranıp yüzde 6’da diretiyorlar. Sendikaya rağmen masaya yüzde 10’la oturup yüzde 40 zamla kalkılan günleri unutmadık. Birleşip mücadele etmeden haklarımızı alamayacağımızı bütün işçi arkadaşlarımızın görmesi gerekiyor.

Örgütlenmemizi engellemek için patronlar fabrikamızda iş kollarını birbirinden ayırarak, farklı taşeronlara iş vererek sendikalı işçi sayısını azaltma yoluna gidiyorlar. Sendikamız üye kaybı olmasına rağmen işverenle birlikte hareket ettiği için herhangi bir karşı çıkış sergileyemiyoruz. Eskiden bir çizme için iş bırakılıp direniş sergilenirmiş ama şimdi sendikalar var olan haklarımızdan da feragat ettiler. Bir Erdemir işçisi önceden öğretmenin aldığı maaşın 3 katını alırken bugün yarı yarıya düşmüştür. Tüm bu saldırılara rağmen birleşip direnmekten başka çaremiz yok. Bizim direnişlerimize destek olmayan sendikalara rağmen kendi gücüne güvenerek mücadele etmemiz gerekiyor.

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