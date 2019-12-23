İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir

Ünal DOĞAN

DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı

Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker 20 Aralık tarihli yazsında PTT Kargo ile yaşadığı mağduriyeti içeren bir yazı kaleme almış. Bu mağduriyeti anlatırken de bir betimlemeye gereksinim duymuş. Yakup Kadri’nin Ankara isimli romanındaki kahramanların İstanbul’dan Ankara’ya olan uzun yolculuğu ile kendi kargo paketinin yaşadığı serüveni birleştirip, “PTT öküzlerini neyle besliyor? Öküzler yüz yıl önceki gibi cılız, bakımsız, bir deri bir kemik mi?” diye soruları sıralıyor.

Ankara romanında Yakup Kadri, kahramanların İstanbul’dan Ankara’ya yolculuklarından önce gemi ile İnebolu Limanı’na, oradan ise Çankırı üzerinden Ankara’ya yapılan uzun yolculuklarını anlatır. O dönemin ulaşım sorununu ele alan bu yolculuk ile kargosunun serüvenini arasında benzetme yapan Şeker, öküzler üzerinden kurduğu benzetme ile bir nevi PTT işçilerinin neden çalıştırıldığını ya da neden maaş aldıklarını sorguluyor.

90’ların sonu ile başlayan özelleştirme furyası, o dönemki IMF dayatmalarının etkisi ile tüm tepkilere rağmen bir devlet politikası olarak hayata geçirildi. O dönemki sloganlarda “Özelleşti, güzelleşti” sloganları ile süslenen billboardları hepimiz hatırlarız. Elbette bu sistemli bir projeydi. Özelleştirme ile vadedilen “ucuz”, “kaliteli”, “müşteri memnuniyeti”ni esas alacak hizmetler sunulacağı ve rekabetin artacağı, “yattığı yerden” kimsenin para almayacağıydı. Ancak halkın hoşuna gidecek vaatlerin sonu işten atmalar, taşeron çalıştırma, düşük ücret oldu. Kamu şirketlerinin satılması ile vadedilen “ucuz hizmet”in yerini ise şirketlerin ortaklaştığı “anlaşmalı ücretler” aldı.

Yine iletişim sektöründe Türk Telekom’un özelleştirme sürecinde de aynı vaatler öne sürülmüş, devletin bankasından alınan kredi ile alınan şirketin sahipleri geçtiğimiz dönemlerde on yıldır kazandıklarını alarak kaçtılar.

Devletin kamusal alandan çekiliş süreci, satılan KİT’ler, en çok buradaki işçileri etkiledi. KİT’lerde çalışan sendikalı işçiler de ya başka işletmelere kaydırıldı ya işten çıkarıldı, ya da zorla emekliliğe ayrıldı. Bunlar yapılırken de maalesef çıkan işçilerin yerine yeni işçi alımı yerine artan iş yükü az işçi ile yapılmaya başlandı. Ya da taşeron sistem hayata geçirilerek dışardan hizmet alımı yapıldı.

Yazıda anlatılanlara dönersek...

PTT Kargo yönetimi uzun yıllardır personel almazken, işçiler ise var olan talebi yetiştirmeye çalışıyor. Basına da yansıyan “gönüllü seferberlik” adı altında, en insani talepleri olan izin haklarını bile kullanmakta aylardır sorun yaşıyorlar. Geçtiğimiz ay İstanbul ve Diyarbakır’da, son olarak bu hafta Ankara’da PTT Kargo işçileri yoğun iş yüküne karşı iş bırakıp tepkilerini ortaya koydular. Ama bu talepler maalesef Mehmet Bey’in kolisinin teslim tarihindeki gecikme kadar değerli görülmemiş olacak ki tek bir köşe yazısına ya da küçük bir habere değer görülmediler.

PTT işçileri artık bu iş yükünü kaldıramaz. İşçi arkadaşlarımızın çalışma koşulları düzeltilmeli, taşeron çalışmaya son verilmeli, kadrolu işçi alımı yapılmalıdır.

Yazar Mehmet Şeker’e naçizane önerimiz, bu talepleri içeren bir yazı yazarak PTT işçilerinin yaşadığı sorunların PTT yönetimince duyulmasını sağlamak olmalıdır. Yoksa yaşadığı mağduriyeti, işçi arkadaşlarımızın üzerinden açıklamak hakkaniyetli de olmayacaktır. Mesela Yeni Şafak gazetesine yürüme mesafesindeki Topkapı Posta Dağıtım Merkezini ziyaret ederek işçileri dinleyebilir, yoksullaşmış işçileri daha iyi anlayabilir.

Not: Yeni Şafak gazetesinde 20 Aralık 2019’da yayımlanan köşe yazısı, daha sonra gazetenin internet adresinden kaldırıldı.

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